 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'armée de l'air américaine achète deux 747-8 supplémentaires pour soutenir la flotte présidentielle
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 00:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur la flotte, la provenance des avions et le contexte du programme) par Mike Stone

L'armée de l'air américaine a annoncé mardi l'acquisition de deux Boeing BA.N 747-8 pour un montant de 400 millions de dollars afin de mettre en place un programme de formation et de maintenance pour sa future flotte de transport aérien présidentiel.

L'achat fait partie des efforts du service pour accélérer le programme de transport aérien présidentiel alors qu'il se prépare à passer au modèle 747-8, plus récent et plus grand, en remplacement du 747-200 vieillissant, a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué.

Le premier avion devrait arriver au début de l'année 2026, la deuxième livraison étant prévue avant la fin de l'année.

L'armée de l'air a déclaré que l'acquisition était nécessaire parce que le 747-8i n'était plus produit activement par Boeing et qu'il différait considérablement du 747-200 actuellement utilisé dans la flotte présidentielle. Les deux avions seront utilisés pour la formation des équipages et comme source de pièces détachées, ont indiqué des responsables.

Plusieurs rapports publiés ont suggéré que l'armée de l'air achetait les avions à Lufthansa LHAG.DE , l'une des rares compagnies aériennes de passagers à avoir acheté le modèle 747-8, qui était plus populaire auprès des transporteurs de fret avant que Boeing ne mette fin à la production au début de l'année 2023. Un porte-parole de la compagnie aérienne allemande s'est refusé à tout commentaire.

Cet achat est distinct de celui de deux 747-8i que Boeing modifie actuellement dans le cadre du programme VC-25B, qui constituera la prochaine génération d'Air Force One. Le premier de ces avions lourdement modifiés devrait être livré à la mi-2028, selon l'armée de l'air.

Un responsable de l'armée de l'air, s'exprimant en arrière-plan, a déclaré que les deux avions d'entraînement étaient également distincts d'un avion 747-8i donné aux États-Unis par le Qatar.

Le programme Air Force One a connu des retards et des dépassements de coûts depuis que Boeing a accepté un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars en 2018 pour livrer deux 747-8 modifiés afin de remplacer la flotte actuelle.

L'armée de l'air a déclaré vendredi que la livraison du premier des deux nouveaux jets Air Force One de Boeing avait été retardée d'une année supplémentaire à la mi-2028.

Valeurs associées

BOEING CO
206,740 USD NYSE +0,60%
DT LUFTHANSA
8,598 EUR XETRA +1,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank