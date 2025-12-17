L'armée de l'air américaine achète deux 747-8 supplémentaires pour soutenir la flotte présidentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur la flotte, la provenance des avions et le contexte du programme) par Mike Stone

L'armée de l'air américaine a annoncé mardi l'acquisition de deux Boeing BA.N 747-8 pour un montant de 400 millions de dollars afin de mettre en place un programme de formation et de maintenance pour sa future flotte de transport aérien présidentiel.

L'achat fait partie des efforts du service pour accélérer le programme de transport aérien présidentiel alors qu'il se prépare à passer au modèle 747-8, plus récent et plus grand, en remplacement du 747-200 vieillissant, a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué.

Le premier avion devrait arriver au début de l'année 2026, la deuxième livraison étant prévue avant la fin de l'année.

L'armée de l'air a déclaré que l'acquisition était nécessaire parce que le 747-8i n'était plus produit activement par Boeing et qu'il différait considérablement du 747-200 actuellement utilisé dans la flotte présidentielle. Les deux avions seront utilisés pour la formation des équipages et comme source de pièces détachées, ont indiqué des responsables.

Plusieurs rapports publiés ont suggéré que l'armée de l'air achetait les avions à Lufthansa LHAG.DE , l'une des rares compagnies aériennes de passagers à avoir acheté le modèle 747-8, qui était plus populaire auprès des transporteurs de fret avant que Boeing ne mette fin à la production au début de l'année 2023. Un porte-parole de la compagnie aérienne allemande s'est refusé à tout commentaire.

Cet achat est distinct de celui de deux 747-8i que Boeing modifie actuellement dans le cadre du programme VC-25B, qui constituera la prochaine génération d'Air Force One. Le premier de ces avions lourdement modifiés devrait être livré à la mi-2028, selon l'armée de l'air.

Un responsable de l'armée de l'air, s'exprimant en arrière-plan, a déclaré que les deux avions d'entraînement étaient également distincts d'un avion 747-8i donné aux États-Unis par le Qatar.

Le programme Air Force One a connu des retards et des dépassements de coûts depuis que Boeing a accepté un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars en 2018 pour livrer deux 747-8 modifiés afin de remplacer la flotte actuelle.

L'armée de l'air a déclaré vendredi que la livraison du premier des deux nouveaux jets Air Force One de Boeing avait été retardée d'une année supplémentaire à la mi-2028.