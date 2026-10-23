L'armée américaine interdit les véhicules BYD dans une base aérienne stratégique au Japon

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(Ajout d'un commentaire du commandant militaire américain et d'informations générales sur BYD et Tesla)

L'armée américaine a annoncé vendredi qu'elle interdirait les véhicules du constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ sur une base aérienne au Japon, affirmant que leur présence représentait un risque pour la sécurité.

Cette interdiction entrera en vigueur lundi à la base aérienne de Kadena, située sur l’île d’Okinawa au Japon, comme l’a rapporté plus tôt l’agence de presse Yonhap. Cette base constitue un pôle aérien américain majeur sur l’archipel stratégique du sud-ouest du Japon, qui longe la mer de Chine orientale.

« Ces véhicules présentent un risque inacceptable et impossible à atténuer pour notre personnel et notre mission », a déclaré la porte-parole de la base, le lieutenant-colonel Alli Stormer. Elle n’a pas précisé quelle préoccupation spécifique avait poussé le commandant à prendre des mesures à l’encontre des véhicules électriques chinois.

BYD n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’entreprise chinoise, qui a dépassé Tesla en tant que premier vendeur mondial de véhicules électriques à batterie en 2025, se développe à l’étranger, notamment au Japon. Elle y a lancé en juillet sa mini-voiture électrique Racco, cherchant ainsi à prendre pied sur un marché dominé par les marques nationales.

En juin, le Pentagone a désigné BYD, ainsi que la société de commerce électronique Alibaba 9988.HK , l’entreprise Internet Baidu et le constructeur automobile NIO, comme des entreprises qu’il estime soutenir l’armée chinoise. BYD a rejeté cette désignation et a déclaré qu’elle engagerait des démarches administratives et juridiques pour protéger ses intérêts.

La Chine a imposé des restrictions similaires aux véhicules Tesla. En 2021, elle les a interdits d’accès à certains complexes gouvernementaux en raison de préoccupations de sécurité liées aux caméras installées sur ces véhicules. Pékin a levé cette restriction en 2024 après que Tesla eut obtenu le soutien de la principale association de l’industrie automobile du pays.