L'armée américaine choisit Titan et REalloys pour construire des sites de traitement de minéraux stratégiques

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La société minière canadienne Titan Mining

TI.TO et la société américaine REalloys ALOY.O ont annoncé jeudi avoir été sélectionnées par l’armée américaine pour développer des installations de traitement de minéraux critiques.

C'est l'agence Reuters qui avait été la première à révéler en décembre que le Pentagone développait de petites raffineries de minéraux critiques destinées aux bases militaires américaines, dans le cadre d'une initiative plus large visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement de la défense et à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les matériaux utilisés dans les armes, les batteries et la fabrication de pointe.

* Titan Mining a indiqué que sa filiale, Empire State Mines, avait reçu des avis de sélection conditionnels de l’armée américaine pour des baux à usage renforcé sur deux sites américains, en vue de développer des capacités de traitement du graphite.

* REalloys a également été sélectionnée par l’armée pour entamer des négociations contractuelles exclusives en vue d’un bail à usage renforcé à long terme destiné à développer des installations de traitement des terres rares lourdes au dépôt militaire de Tooele, dans l’Utah, a-t-elle indiqué.

* Dans le cadre des baux proposés, d’une durée maximale de 50 ans, la filiale de Titan financerait, concevrait, construirait, exploiterait et, à terme, démantèlerait les installations, tandis que l’armée américaine conserverait la propriété des terrains.

* Les sites comprennent une parcelle de 245 acres à l’arsenal de Pine Bluff, en Arkansas, qui devrait servir de site principal, et une parcelle de 97 acres au dépôt militaire d’Anniston, en Alabama.

* Les installations prévues par REalloys au Tooele Army Depot seraient destinées au traitement des terres rares lourdes, notamment le dysprosium et le terbium, qui, selon l’entreprise, sont utilisés pour la fabrication d’aimants permanents à haute température.

* REalloys a indiqué que le développement de son projet pourrait débuter dès 2027, tandis que le début de la construction des installations de Titan est prévu pour le second semestre de cette même année.

* Titan, qui exploite des actifs de concentré de zinc dans le nord de l’État de New York et développe une chaîne d’approvisionnement nationale en graphite naturel en paillettes, a déclaré qu’elle continuerait à rechercher d’autres sites appartenant à l’armée.