L'armée allemande envisage d'utiliser des outils d'IA pour accélérer la prise de décision

par Sabine Siebold

L'armée allemande souhaite adopter des outils d'intelligence artificielle (IA) à même d'analyser des données plus rapidement que les humains pour accélérer la prise de décision en temps de guerre, a déclaré à Reuters le général de division Christian Freuding

Le chef de l'armée de Terre estime que l'Allemagne doit tirer les leçons de l'expérience des forces ukrainiennes et d'autres armées dans l'adoption de l'IA.

Christian Freuding a été promu en octobre dernier après avoir supervisé pendant des années les livraisons d'armes de l'Allemagne à Kyiv.

"Les Ukrainiens exploitent les données qu'ils ont collectées au cours de quatre années de guerre. À partir de ces données, l'IA peut déduire comment l'ennemi a agi dans des situations similaires par le passé – et recommander des contre-mesures", explique-t-il.

En Ukraine, les drones et les capteurs modernes ont considérablement augmenté le volume de données sur le champ de bataille.

Christian Freuding note que des tâches nécessitant aujourd’hui les efforts de centaines de personnes sur plusieurs jours pourraient être considérablement accélérées grâce à l’IA.

Selon lui, les méthodes conventionnelles seules ne suffiraient jamais à "briser le cycle décisionnel de l’adversaire".

L'officier suggère d’utiliser les données provenant d’Ukraine et des exercices militaires allemands pour former les outils d’analyse, afin de garantir leur conformité avec les principes opérationnels de l’Allemagne.

Abordant le champ éthique, il a souligné que l'IA ne servirait que d'outil consultatif pour faciliter la prise de décision humaine.

"La tâche de prendre des décisions analytiques et équilibrées incombera toujours à l’humain, au soldat", a-t-il déclaré, ajoutant que même si aucun produit d’IA spécifique n’avait encore été sélectionné, le déploiement de cette technologie était une priorité.

Le chef de l'armée de terre allemande a souligné l’importance d’aligner les systèmes d’IA allemands sur les normes en constante évolution de l’Otan. Il n’a pas exclu un système à l'échelle européenne, mais a indiqué que les solutions américaines pourraient offrir des avantages pratiques en raison de leur déploiement avancé.

"Personnellement, je pense qu’il est important que nous mettions rapidement quelque chose en place. Bien sûr, des questions telles que la souveraineté et la sécurité des données doivent être prises en compte."

L'armée américaine utilise l'outil d'IA Maven, développé par la société Palantir, pour traiter les données du champ de bataille afin d'améliorer la connaissance de la situation et d'accélérer la prise de décision.

(Rédigé par Sabine Siebold; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)