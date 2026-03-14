L'Argentine affirme que le ministère américain de la justice soutient la demande d'interruption de la procédure de communication des pièces dans l'affaire de la nationalisation de YPF

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Le ministère américain de la Justice a déposé un mémorandum soutenant la demande de l'Argentine de suspendre la procédure de communication des pièces dans un procès à New York lié à la nationalisation en 2012 de la compagnie pétrolière publique YPF, a déclaré samedi le bureau du procureur du Trésor de l'Argentine.

Le dossier, soumis au tribunal du district sud de New York, affirme que la procédure actuelle de communication des pièces est trop intrusive et qu'elle viole les principes de courtoisie et de réciprocité internationales. Le gouvernement américain a également exhorté les tribunaux à s'en remettre à la position de l'exécutif en matière de politique étrangère lorsqu'il s'agit d'évaluer l'intérêt public dans ce type d'affaires.

L'Argentine demande l'arrêt de la procédure de communication des pièces et le retrait d'une requête pour outrage au tribunal déposée par les plaignants Petersen Energía Inversora et Eton Park Capital Management, qui ont obtenu 16,1 milliards de dollars de dommages-intérêts. Le litige est financé par la société britannique Burford Capital BURF.L , qui recevrait une part importante de tout paiement et qui avait demandé des informations sur les réserves d'or de la banque centrale argentine.

L'Argentine maintient que l'affaire ne relève pas de la juridiction américaine, qu'elle devrait être régie par le droit argentin et que l'administration du président Javier Milei, en poste depuis décembre 2023, a pleinement coopéré avec les demandes juridiques. Elle estime que les demandes de communication de pièces sont disproportionnées. Les États-Unis et l'Argentine ont renforcé leurs liens économiques sous le gouvernement libertaire de Milei et le président américain Donald Trump, Washington devenant un soutien clé du plan de l'Argentine visant à rechercher des investissements internationaux. YPF est la plus grande compagnie pétrolière et gazière d'Argentine et a pour objectifs de devenir un exportateur mondial d'énergie grâce au développement de la formation de schiste Vaca Muerta du pays, qui possède les deuxièmes réserves de gaz de schiste et les quatrièmes réserves de pétrole de schiste du monde.