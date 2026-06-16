L'argentin YPF et Tesla envisagent une collaboration dans les domaines de la recharge des véhicules électriques et du stockage d'énergie

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La société énergétique publique argentine YPF

YPFDm.BA a annoncé mardi avoir signé une lettre d'intention visant à explorer des opportunités de collaboration dans les domaines des réseaux de recharge rapide et des infrastructures de stockage d'énergie.

Cet accord intervient alors que le directeur général d’YPF, Horacio Marin, a visité la Gigafactory de Tesla au Texas, a indiqué YPF dans un communiqué. Cette visite était axée sur une collaboration potentielle dans les domaines des infrastructures énergétiques, de la mobilité électrique et de l’innovation technologique, alors que l’Argentine cherche à moderniser son réseau énergétique.