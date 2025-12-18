L'architecte de la stratégie haut de gamme de Delta Air Lines prendra sa retraite en février

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mercredi que Glen Hauenstein, son président et l'architecte de sa stratégie axée sur le haut de gamme, prendrait sa retraite en février.

Hauenstein, 64 ans, a rejoint la compagnie aérienne basée à Atlanta en 2005 et occupe le poste de président depuis 2016. Au cours de son mandat, il a mené une transformation radicale qui a repositionné Delta d'un transporteur de masse à une marque haut de gamme.

Il s'est fait le champion des produits haut de gamme et a persuadé les voyageurs de payer pour des sièges, comme la première classe, qui étaient autrefois offerts gratuitement.

Cette stratégie a donné de bons résultats: les produits haut de gamme ont représenté 43 % des recettes passagers de Delta au cours du dernier trimestre, soit huit points de pourcentage de plus qu'avant la pandémie.

Les dirigeants s'attendent désormais à ce que les recettes provenant des cabines haut de gamme dépassent les ventes de billets en cabine principale dès 2026.

"La vision et l'esprit stratégique de Glen ont joué un rôle essentiel dans la transformation de Delta en la compagnie aérienne mondiale de premier plan que nous sommes aujourd'hui", a déclaré Ed Bastian, président-directeur général de la compagnie.

Sous la direction de M. Hauenstein, Delta a généré beaucoup plus de recettes par siège que ses concurrents, plus de deux fois la moyenne du secteur, selon les analystes de Jefferies.

Le succès de la compagnie a forcé ses rivales United UAL.O et American Airlines AAL.O à suivre son exemple, en investissant massivement dans des cabines améliorées et des expériences de luxe au sol afin d'attirer des voyageurs à fort pouvoir d'achat.

M. Hauenstein est également à l'origine de l'évolution des programmes de fidélisation, qui récompensent désormais les dépenses totales plutôt que les miles parcourus, un modèle désormais standard chez les principaux transporteurs américains.

"Il est difficile de savoir si l'on est chanceux ou bon, mais je dirais qu'il était bon avant d'être chanceux", a déclaré Robert Mann, un ancien dirigeant de compagnie aérienne devenu consultant.

M. Hauenstein a joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'empreinte mondiale de Delta, en construisant un réseau qui s'étend sur six continents et en créant des coentreprises avec des transporteurs tels que Virgin Atlantic, Air France-KLM

AIRF.PA et Korean Air 003490.KS .

Il prendra sa retraite le 28 février mais restera chez Delta jusqu'en 2026 en tant que conseiller stratégique.

La compagnie aérienne a nommé Joe Esposito, vice-président senior de la planification du réseau, au poste de vice-président exécutif et directeur commercial. Esposito supervisera la gestion des recettes, les ventes et le programme de fidélisation SkyMiles.