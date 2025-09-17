 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 796,50
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Arabie saoudite s'attend à ce que l'inclusion dans l'indice obligataire JPMorgan stimule les entrées sur le marché de la dette
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Arabie saoudite a été ajoutée à l'indice obligataire de JPMorgan, a annoncé la bourse du pays mercredi, ce qui devrait attirer environ 5 milliards de dollars d'entrées étrangères initiales sur le marché des sukuk et des capitaux d'emprunt du royaume.

L'indice JPMorgan JPM.N Government Bond Index for Emerging Markets est un indice de référence qui suit les obligations et les sukuk libellés en monnaie locale émis par les gouvernements des marchés émergents.

L'inclusion renforcera "considérablement" la liquidité et l'attrait pour les investisseurs internationaux, a déclaré la Bourse saoudienne dans un communiqué, alors que le royaume a recours aux marchés de la dette dans un contexte d'investissements considérables pour réorganiser son économie et de baisse des prix du pétrole.

L'Arabie saoudite a poursuivi ses dépenses dans le cadre d'un vaste programme de transformation économique connu sous le nom de Vision 2030, qui vise à diversifier ses sources de revenus afin de sevrer l'économie de sa dépendance à l'égard des revenus tirés des hydrocarbures.

Le royaume, qui bénéficie d'un faible ratio dette/PIB et de la confiance des prêteurs, a figuré parmi les plus grands émetteurs de dette des marchés émergents l'année dernière et au cours des six premiers mois de 2025.

Il a régulièrement fait appel aux marchés de la dette pour combler un déficit budgétaire croissant et devrait afficher un déficit fiscal d'environ 27 milliards de dollars cette année.

Ce mois-ci, il a levé 5,50 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations islamiques à double tranche libellées en dollars.

Les entreprises du pays, notamment le géant pétrolier Aramco et le fonds souverain PIF , ont également fait appel aux marchés de la dette, les deux ayant attiré une forte demande avec des émissions ce mois-ci.

(1 $ = 3,7515 riyals)

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
312,375 USD NYSE +0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank