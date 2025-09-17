L'Arabie saoudite s'attend à ce que l'inclusion dans l'indice obligataire JPMorgan stimule les entrées sur le marché de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Arabie saoudite a été ajoutée à l'indice obligataire de JPMorgan, a annoncé la bourse du pays mercredi, ce qui devrait attirer environ 5 milliards de dollars d'entrées étrangères initiales sur le marché des sukuk et des capitaux d'emprunt du royaume.

L'indice JPMorgan JPM.N Government Bond Index for Emerging Markets est un indice de référence qui suit les obligations et les sukuk libellés en monnaie locale émis par les gouvernements des marchés émergents.

L'inclusion renforcera "considérablement" la liquidité et l'attrait pour les investisseurs internationaux, a déclaré la Bourse saoudienne dans un communiqué, alors que le royaume a recours aux marchés de la dette dans un contexte d'investissements considérables pour réorganiser son économie et de baisse des prix du pétrole.

L'Arabie saoudite a poursuivi ses dépenses dans le cadre d'un vaste programme de transformation économique connu sous le nom de Vision 2030, qui vise à diversifier ses sources de revenus afin de sevrer l'économie de sa dépendance à l'égard des revenus tirés des hydrocarbures.

Le royaume, qui bénéficie d'un faible ratio dette/PIB et de la confiance des prêteurs, a figuré parmi les plus grands émetteurs de dette des marchés émergents l'année dernière et au cours des six premiers mois de 2025.

Il a régulièrement fait appel aux marchés de la dette pour combler un déficit budgétaire croissant et devrait afficher un déficit fiscal d'environ 27 milliards de dollars cette année.

Ce mois-ci, il a levé 5,50 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations islamiques à double tranche libellées en dollars.

Les entreprises du pays, notamment le géant pétrolier Aramco et le fonds souverain PIF , ont également fait appel aux marchés de la dette, les deux ayant attiré une forte demande avec des émissions ce mois-ci.

(1 $ = 3,7515 riyals)