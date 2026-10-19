L'Arabie saoudite reporte sa conférence « Davos dans le désert » à la suite d'attentats

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* L'événement prévu du 26 au 29 octobre est désormais reporté à 2027

* Les organisateurs indiquent que la nouvelle date du FII sera annoncée très prochainement

* Le programme provisoire prévoyait la participation de directeurs généraux de Goldman Sachs, Standard Chartered et Citi

(Mises à jour avec des informations contextuelles tout au long de l'article)

par Timour Azhari, Federico Maccioni, Tala Ramadan et Alexander Cornwell

L'Arabie saoudite a décidé de reporter à l'année prochaine sa conférence phare sur l'investissement, la « » (FII), ont confirmé les organisateurs dans un communiqué publié lundi, à la suite des attentats meurtriers qui ont secoué le royaume ces dernières semaines alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, perturbant l'activité économique.

La Future Investment Initiative, ou FII, était prévue du 26 au 29 octobre, mais se tiendra désormais en 2027, la nouvelle date devant être annoncée «très prochainement», ont indiqué les organisateurs. Reuters avait rapporté plus tôt lundi que l’événement en présentiel avait été annulé et que les organisateurs envisageaient de le reporter.

Cette conférence, qui devait en être à sa 10e édition, est devenue un rendez-vous incontournable pour certains des plus grands financiers du monde. Surnommée familièrement « Davos dans le désert », en référence à la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse, cette manifestation annuelle soutenue par l’État a mis en avant les ambitieux projets d’investissement du royaume, dans le but d’attirer les milliards de dollars nécessaires au financement de sa transformation économique, visant à passer des hydrocarbures au tourisme, aux sports et à la technologie.

Selon un projet de programme, parmi les intervenants attendus cette année figuraient David Solomon, directeur général et président de Goldman Sachs GS.N , Bill Winters, directeur général de Standard Chartered STAN.L , et Jane Fraser, directrice générale de Citi.

La guerre américano-israélienne avec l’Iran cette année a perturbé le calendrier chargé des événements dans le Golfe, plusieurs conférences ayant été annulées, reportées ou remaniées aux Émirats arabes unis et au Qatar au cours du premier semestre, période durant laquelle ces pays ont essuyé le plus gros des attaques, tandis que l’Arabie saoudite a subi moins de frappes.

Ces dernières semaines, le royaume a été confronté à une escalade du conflit avec les Houthis yéménites, alignés sur l’Iran, qui ont frappé des infrastructures militaires, énergétiques et civiles à travers le pays, notamment le siège de la compagnie pétrolière nationale Aramco et l’aéroport international de Riyad, où des frappes ont tué au moins 18 personnes et fait des centaines de blessés ce mois-ci.

Le FII a déclaré vouloir s’assurer que l’événement offre « l’ampleur, la qualité exceptionnelle et l’impact inoubliable auxquels notre communauté s’attend désormais ».

Reuters a rapporté la semaine dernière que les organisateurs du FII envisageaient un format hybride, permettant aux dirigeants de participer à distance. Semafor a indiqué lundi que de grandes banques et des sociétés de capital-investissement avaient fait part en privé de leurs inquiétudes en matière de sécurité concernant la participation à l’événement au gouverneur du Fonds public d’investissement saoudien, Yasir Al-Rumayyan, ajoutant que les directeurs généraux se sentaient contraints d’assister à cet événement de quatre jours.