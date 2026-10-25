L'Arabie saoudite intercepte des missiles et des drones

L'Arabie saoudite a intercepté dimanche des drones et des missiles au-dessus de sa capitale Ryad et du sud de son territoire, a dit la coalition emmenée par les Saoudiens contre les Houthis au Yémen.

La défense civile saoudienne a émis des alertes pour Ryad, Abha et Khamis Mushait, dans le sud du pays, avant de les lever au bout de quelques minutes.

Deux drones et un missile balistique ont été tirés en direction de Ryad et un missile de croisière l'a été contre Khamis Mushait, a dit la coalition saoudienne au Yémen. Elle a par la suite déclaré avoir intercepté 10 missiles tirés en direction du sud de l'Arabie saoudite.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont menacé de prendre à nouveau pour cible l'aéroport international de Ryad, dont deux terminaux ont rouvert dimanche après une double attaque meurtrière début octobre.

Ils ont affirmé avoir attaqué samedi l'aéroport et des installations pétrolières saoudiennes. L'Arabie n'a pas réagi directement à ces affirmations.

(Yomna Ehab, Eman Abouhassira et Nayera Abdallah, version française Bertrand Boucey)