Tempête Boelo : un décès et des milliers de foyers privés d'électricité au Royaume-Uni

La rivière Eden en crue à Carlisle, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 25 octobre 2026, tandis que la tempête Boelo apporte de forts vents et de fortes pluies sur une grande partie du nord de l’Angleterre ( AFP / ANDY BUCHANAN )

La tempête Boelo a fait un mort dimanche au Royaume-Uni, où des dizaines de milliers de foyers étaient toujours privés d'électricité en fin d'après-midi et où les transports restaient fortement perturbés par des vents violents.

Un homme de 60 ans a perdu la vie à cause de la chute d'un arbre dans le sud-ouest de l'Ecosse, a indiqué la police locale. Il ne circulait pas dans un véhicule et son décès a été constaté sur place dimanche vers 10H30 (locales et GMT), selon un porte-parole.

Une alerte orange pour vents violents est en vigueur jusqu'à 21H00 en Écosse et dans une partie du nord de l'Angleterre, après le passage d'une première tempête, baptisée Austen, vendredi dans le sud-ouest du pays.

Environ 53.000 foyers étaient toujours privés d'électricité à 17H00 en Écosse, a indiqué l'opérateur du réseau Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) sur son site.

Dimanche matin, l'Energy Networks Association (ENA) avait elle indiqué que 82.000 foyers étaient privés de courant en Grande-Bretagne. Quelque 345.000 clients avaient eux pu être reconnectés au réseau électrique après le passage des tempêtes Austen et Boelo.

Dimanche matin, des rafales de vent allant jusqu'à 135 kilomètres/heure ont balayé le nord du Royaume-Uni et notamment l'Ecosse, a indiqué l'agence météorologique Met office.

Celle-ci a prévenu les habitants que des débris volants et de hautes vagues pouvaient présenter un danger mortel, les enjoignant à rester chez eux.

Les transports sont particulièrement perturbés en Écosse, où des chutes d'arbres, de câbles et des inondations - jusque sur les voies d'une gare de Glasgow - ont entraîné des fermetures de routes et de lignes ferroviaires, selon Network Rail Scotland.

Des dizaines de vols ont aussi été annulés au départ des aéroports de Leeds-Bradford en Angleterre, Belfast et George Best en Irlande du Nord, Glasgow, Édimbourg, Inverness et Aberdeen en Écosse au cours du week-end.

Des traversées en ferry au départ de Belfast et en direction de l'Ecosse ou l'Angleterre ont aussi été annulées dans la journée de dimanche.

En parallèle, les agences britanniques et écossaises de l'Environnement ont émis plusieurs dizaines d'alertes crues et inondations pour la fin d'après-midi.

En Irlande du Nord, un peu moins d'un millier de foyers étaient encore privés d'électricité dimanche à 16H30, quelque 11.500 clients ayant vu leur alimentation rétablie, a annoncé le gestionnaire du réseau électrique.