L'Arabie saoudite dit avoir intercepté deux missiles lancés par les Houthis

(Actualisé avec détails)
La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervenant au Yémen a déclaré samedi avoir intercepté deux missiles et deux drones lancés par les rebelles houthis en direction du royaume.
Dans un message publié sur le réseau social X, la coalition a indiqué que les missiles se dirigeaient vers Khamis Mouchaït et les drones vers Ryad, la capitale saoudienne.
Des alertes avaient été émises dans la nuit de vendredi à samedi par la défense civile saoudienne pour Khamis Mouchaït et Abha mais pas pour Ryad.
(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)
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