L'Arabie saoudite augmente de 17 dollars le prix de vente officiel de l'Arab Light de mai pour l'Asie

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L'Arabie saoudite a fixé le prix de vente officiel à l'Asie du pétrole brut léger arabe de mai à 19,50 dollars le baril au-dessus de la moyenne Oman/Dubaï, soit une augmentation de 17 dollars par rapport au mois précédent, selon un document de tarification examiné par Reuters lundi.