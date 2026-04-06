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L'Arabie saoudite augmente de 17 dollars le prix de vente officiel de l'Arab Light de mai pour l'Asie
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Arabie saoudite a fixé le prix de vente officiel à l'Asie du pétrole brut léger arabe de mai à 19,50 dollars le baril au-dessus de la moyenne Oman/Dubaï, soit une augmentation de 17 dollars par rapport au mois précédent, selon un document de tarification examiné par Reuters lundi.

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