L'approvisionnement en gaz du Bangladesh s'améliore après la remise en service du terminal GNL

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L'approvisionnement en gaz du réseau national du Bangladesh s'est accru mercredi après la reprise partielle des activités d'un terminal flottant de gaz naturel liquéfié exploité par la société américaine Excelerate Energy

EE.N , dont l'exploitation avait été interrompue pendant plus de deux semaines à la suite d'un incendie.

La remise en service d’une unité de regazéification permet d’injecter environ 115 millions de pieds cubes de gaz par jour dans le réseau national, atténuant ainsi les pénuries qui perturbaient la production d’électricité, la production industrielle et l’approvisionnement des ménages, ont indiqué des responsables de Petrobangla.

L’unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU), ancrée au large de Moheshkhali, avait été mise à l’arrêt après qu’un incendie, survenu le 21 juillet, eut endommagé les systèmes de câbles électriques liés au fonctionnement de sa chaudière, entraînant une perte de 450 millions de pieds cubes de gaz par jour. Le Bangladesh était déjà confronté à un resserrement du marché du GNL après que le Qatar eut invoqué la force majeure sur certaines cargaisons pendant le conflit avec l’Iran, ce qui avait poussé Dhaka à rechercher des sources d’approvisionnement alternatives face à la hausse des prix et aux risques liés au transport maritime dans le détroit d’Ormuz.

Les responsables de Petrobangla ont indiqué que cette remise en service partielle marquait la première phase du rétablissement de la pleine capacité du terminal et que la pression du gaz devrait s’améliorer progressivement.

Les ingénieurs d’Excelerate Energy poursuivent les travaux de réparation tout en installant des équipements de remplacement importés de l’étranger.

Excelerate Energy n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors de ses heures d’ouverture.

Ce terminal, l’un des deux terminaux flottants d’importation de GNL du Bangladesh, regazéifie habituellement entre 500 millions et 550 millions de pieds cubes de GNL par jour.

Le Bangladesh dépend du GNL importé pour compenser la baisse de sa production nationale de gaz et répondre à une demande énergétique croissante. Le pays consomme environ 3.800 à 4.000 millions de pieds cubes de gaz par jour (mmcfd), mais les livraisons au réseau national s’élèvent généralement à environ 2.600 mmcfd en moyenne.