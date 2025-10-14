L'application de rencontres Grindr confirme que ses actionnaires souhaitent la privatiser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Grindr GRND.N a confirmé mardi que son conseil d'administration avait reçu une lettre des actionnaires Ray Zage et James Lu indiquant qu'ils souhaitaient explorer la possibilité de privatiser l'application de rencontres.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le conseil d'administration a mis en place un "comité spécial composé d'administrateurs désintéressés et indépendants dans l'éventualité où une proposition définitive et de bonne foi, incluant un financement engagé, serait présentée à la société pour évaluation", a déclaré Grindr.

Semafor a rapporté lundi que Zage, un membre du conseil d'administration, et Lu, le président du conseil d'administration, sont en pourparlers pour obtenir un financement par emprunt de Fortress Investment Group afin d'acquérir Grindr et qu'un prix de rachat d'environ 15 dollars par action a été discuté.

Grindr appartenait auparavant à Beijing Kunlun Tech, qui l'a vendu à San Vicente Acquisition LLC pour plus de 600 millions de dollars en 2020, après que le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis a soulevé des questions de sécurité nationale.