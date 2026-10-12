L'application de rencontres Bumble en négociations avancées en vue d'une privatisation avec une valorisation d'un milliard de dollars, selon une source

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* Le cours de l'action a bondi d'environ 50 % pour atteindre 3,81 dollars à la suite de cette annonce

* La capitalisation boursière de Bumble s'élève à 389 millions de dollars à la clôture de vendredi

* Le nombre total d'utilisateurs payants a baissé de plus de 11 % en 2025 pour s'établir à environ 3,7 millions

(Ajout de graphiques et d'informations contextuelles tout au long de l'article)

par Milana Vinn

Bumble BMBL est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings dans le cadre d'une opération qui valorise l'opérateur de l'application de rencontres à environ 1 milliard de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

L'action de la société basée à Austin, au Texas, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 389 millions de dollars à la clôture de vendredi, a bondi d'environ 50 % pour atteindre 3,81 dollars à la suite de cette annonce.

Bumble et Ithaca, une holding spécialisée dans les entreprises technologiques fondée par Ravi Gupta et John Hegeman, deux dirigeants de la Silicon Valley, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters avait révélé en exclusivité plus tôt cette année que Bumble envisageait une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne.

Bumble et son principal concurrent, Match Group

MTCH.O , propriétaire de Tinder, Hinge et OkCupid, subissent des pressions sur un marché des applications de rencontres très encombré, d’autant plus que les jeunes abonnés de la génération Z se désillusionnent face au “swiping” sans fin, ce qui entraîne une baisse de l’engagement des utilisateurs.

Fondée en 2014 par sa directrice générale Whitney Wolfe Herd, Bumble a été la première à adopter l’approche “les femmes d’abord” dans le domaine des rencontres en ligne.

Sous la direction de Whitney Wolfe Herd, qui a repris ses fonctions de directrice générale en mars de l’année dernière après avoir démissionné en janvier 2024, l’entreprise a déployé des fonctionnalités basées sur l’IA et de nouvelles façons pour les utilisateurs d’entrer en contact, dans le but de relancer sa croissance.

Le nombre total d’utilisateurs payants de Bumble a chuté de plus de 11 % sur l’ensemble de l’année 2025, pour s’établir à environ 3,7 millions, tandis que le chiffre d’affaires annuel a reculé de près de 10 %, à environ 966 millions de dollars.

Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, le nombre total d’utilisateurs payants a baissé de 16,4 %, pour s’établir à 3,2 millions. L’action de la société a chuté d’environ 29 % cette année.