 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'appétit de Dino Polska, le faux pas de Ferragamo
information fournie par AOF 15/05/2026 à 10:09

(Zonebourse.com) - Dino Polska et Syensqo s'envolent après des publications rassurantes. A l'inverse, Salvatore Ferragamo est sanctionné par le marché, tandis que les semi-conducteurs et les minières reculent sous l'effet de prises de bénéfices, du repli des métaux et des tensions sur les taux.

Actions en hausse

Dino Polska ( 16%) : la chaîne de distribution polonaise bondit après la publication d'un bénéfice net au premier trimestre en légère hausse à 316 MPLN (86,6 MUSD), surpassant les prévisions du marché. L'expansion rapide de son réseau de magasins a compensé la pression exercée sur ses marges.

Syensqo ( 6%) : le chimiste belge a publié vendredi un excédent brut d'exploitation supérieur aux attentes du marché pour le premier trimestre, soutenu par son programme de réduction des coûts et la solide performance de son segment matériaux.

SAP ( 2%) : l'analyste Michael Briest, de la banque UBS, a réitéré sa recommandation d'achat sur le titre du leader mondial des progiciels intégrés. L'expert maintient son objectif de cours à 205 EUR.

Nokia ( 2%) : Deutsche Bank procède à un relèvement significatif de son objectif de cours sur le titre, le portant de 8,5 à 13,5 EUR. L'établissement financier maintient sa recommandation d'achat, soulignant une perspective de valorisation importante pour l'équipementier télécom finlandais.

Roche ( 2%) : la filiale japonaise Chugai et son partenaire Nippon Shinyaku ont déposé une demande d'extension d'homologation pour le Gazyva au Japon. Cette demande vise le traitement du syndrome néphrotique idiopathique, une maladie rénale fréquente chez les enfants.

Actions en baisse

Salvatore Ferragamo (-11%) : le couturier italien a publié des comptes du 1er trimestre 2026 décevants avec un chiffre d'affaires en baisse de 1,2% à taux de change constants, manquant les attentes. La maison florentine, toujours sans directeur général, continue de souffrir de la faiblesse de la demande en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, sur fond de défiance plus large vis-à-vis du secteur du luxe. "Le deuxième trimestre s'inscrit dans la lignée du premier, mais pour l'instant, cela ne suffit pas pour une action qui reste structurellement surévaluée", estime Jefferies.

Nagarro (-7,5%) : le prestataire allemand de services numériques a publié ce matin son point d'activité du premier trimestre, avec des marges déjà sous pression en 2025 (EBITDA ajusté ramené à 13,8%, dans le bas de la fourchette indicative) et des objectifs 2026 jugés modestes (CA de 1 à 1,06 MdEUR). La liquidité réduite du SDAX amplifie traditionnellement la réaction aux publications du groupe.

Les semiconducteurs (Soitec, Aixtron, Infineon, STMicro...) : le secteur subit des dégagements généralisés après ses gains colossaux récents et les pics touchés hier par le Nasdaq et l'indice des semiconducteurs de référence, l'ETF SOXX. La montée du risque de taux provoque des mouvements de repli sur des positions un peu plus défensives. Jusqu'à présent, ces consolidations ont été sans lendemain sur les valeurs liées à l'IA.

Les mines (Antofagasta, Anglo American, Fresnillo) : le compartiment minier londonien souffre du repli des métaux, en particulier des métaux précieux. Le mouvement le plus spectaculaire concerne l'argent, qui chute de 5% et entraîne Fresnillo en vive baisse. La hausse des cours de l'énergie ravive les craintes inflationnistes et le maintien prolongé de taux élevés, pendant que les investisseurs se montrent pour l'heure déçus de l'issue du sommet Trump-Xi.

Fagron (-3,5%) : le spécialiste belge de la pharmacie sur mesure a reçu une lettre d'avertissement de la FDA concernant des problèmes de poches intraveineuses. Ce type de warning letter du régulateur américain représente un risque réglementaire et opérationnel direct sur l'activité du groupe aux Etats-Unis, d'où la sanction immédiate du titre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

SALVAT. FERRAGAMO
6,740 EUR MIL -17,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 10:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank