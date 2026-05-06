L'anticoagulant expérimental de Bayer réduit le risque et la gravité des AVC récurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'asundexian a réduit le risque de récidive d'AVC et la gravité de ceux-ci lors d'un essai de phase III

* L'essai a montré une diminution des AVC invalidants et mortels avec l'asundexian

* Aucune estimation du pic de ventes pour l'asundexian malgré des annonces antérieures sur son potentiel de blockbuster

* Bayer fournit davantage de détails sur l'essai après un premier résumé en novembre

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

L'anticoagulant expérimental de Bayer

BAYGn.DE a réduit à la fois la fréquence et la gravité des AVC ischémiques récurrents lors d'un vaste essai de phase III, sans augmenter le risque d'hémorragies cérébrales graves, a déclaré la société mercredi. Fournissant plus de détails sur un essai qu'elle avait qualifié de "succès" en novembre, la société pharmaceutique allemande a indiqué que 6,2 % des patients prenant le candidat-médicament asundexian avaient subi un autre AVC ischémique, contre 8,4 % dans le groupe placebo. De plus, les AVC survenus dans le groupe asundexian étaient moins susceptibles d'être modérés à graves dans cette étude portant sur 12 327 patients. On a également observé moins de cas d’AVC entraînant une invalidité ou mortels, ainsi que moins d’interventions d’urgence, telles que l’administration de médicaments thrombolytiques ou l’extraction mécanique de caillots.

Bayer mise sur l'asundexian pour compenser la baisse des revenus générés par ses anciens médicaments phares, tels que son anticoagulant Xarelto, qui a dû faire face à la concurrence de génériques moins chers après avoir perdu sa protection par brevet. Cependant, la société s'est abstenue de fournir une estimation du pic de ventes pour ce médicament expérimental, qu'elle avait précédemment décrit comme ayant un potentiel de blockbuster. Les résultats détaillés de l'essai interviennent après un revers en 2023, lorsque l'asundexian n'avait pas réussi à prévenir les premiers AVC chez des patients atteints de fibrillation auriculaire lors d'un essai antérieur. Répondant à une préoccupation courante concernant les effets secondaires des médicaments anticoagulants, la dernière étude a également montré que les taux d'hémorragies intracrâniennes et d'AVC hémorragiques étaient faibles et comparables entre les groupes asundexian et placebo, y compris chez les patients à haut risque, a déclaré Bayer.

La société a déclaré être en pourparlers avec les autorités sanitaires du monde entier concernant l'autorisation réglementaire de l'asundexian. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'AVC est la troisième cause de décès et d'invalidité dans le monde, le risque d'AVC au cours de la vie ayant augmenté de 50 % au cours des deux dernières décennies. Bayer est confronté à la concurrence de concurrents, notamment Novartis NOVN.S avec l'abelacimab et une collaboration entre Bristol Myers Squibb BMY.N et Johnson & Johnson JNJ.N pour le développement du milvexian, qui n'ont pour l'instant pas encore communiqué de données de phase avancée sur la prévention des AVC.