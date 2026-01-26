 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin rejoint le conseil d'administration de Lionsgate
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lionsgate Studios LION.N a nommé l'ancien secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin comme administrateur du conseil d'administration de la société, avec effet immédiat, a-t-il annoncé lundi.

"Le jugement sûr de Steven Mnuchin, sa perspective globale et ses connaissances approfondies du secteur seront extrêmement précieux" pour la poursuite de la croissance de Lionsgate, a déclaré Mark Rachesky, président du conseil d'administration, dans un communiqué.

"Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Lionsgate sont en train de construire quelque chose de dynamique et d'avant-gardiste, et je suis impatient de soutenir cet élan", a déclaré Steven Mnuchin.

Steven Mnuchin, qui était secrétaire au Trésor américain dans la première administration du président Donald Trump, a cofinancé le film fantastique de science-fiction "Avatar" et compte plus de 35 crédits de producteur exécutif.

Avant de rejoindre l'administration Trump, Steven Mnuchin a passé 17 ans chez Goldman Sachs GS.N avant de la quitter en 2002, lorsqu'il a lancé Dune Capital Management, un fonds spéculatif axé sur les investissements dans l'industrie du divertissement.

Après avoir quitté ses fonctions, Steven Mnuchin a fondé Liberty Strategic Capital, une société de capital-investissement, avec des investissements de Softbank Group 9984.T et du fonds souverain Mubadala d'Abou Dhabi.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
929,630 USD NYSE +1,16%
SOFTBANK GROUP
21,730 EUR Tradegate -2,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank