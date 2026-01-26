L'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin rejoint le conseil d'administration de Lionsgate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lionsgate Studios LION.N a nommé l'ancien secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin comme administrateur du conseil d'administration de la société, avec effet immédiat, a-t-il annoncé lundi.

"Le jugement sûr de Steven Mnuchin, sa perspective globale et ses connaissances approfondies du secteur seront extrêmement précieux" pour la poursuite de la croissance de Lionsgate, a déclaré Mark Rachesky, président du conseil d'administration, dans un communiqué.

"Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Lionsgate sont en train de construire quelque chose de dynamique et d'avant-gardiste, et je suis impatient de soutenir cet élan", a déclaré Steven Mnuchin.

Steven Mnuchin, qui était secrétaire au Trésor américain dans la première administration du président Donald Trump, a cofinancé le film fantastique de science-fiction "Avatar" et compte plus de 35 crédits de producteur exécutif.

Avant de rejoindre l'administration Trump, Steven Mnuchin a passé 17 ans chez Goldman Sachs GS.N avant de la quitter en 2002, lorsqu'il a lancé Dune Capital Management, un fonds spéculatif axé sur les investissements dans l'industrie du divertissement.

Après avoir quitté ses fonctions, Steven Mnuchin a fondé Liberty Strategic Capital, une société de capital-investissement, avec des investissements de Softbank Group 9984.T et du fonds souverain Mubadala d'Abou Dhabi.