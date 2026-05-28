L'ancien président de BP Manifold reconnaît que tout le monde ne partageait pas ses priorités en matière d'efficacité, mais il fait l'éloge des dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de M. Manifold et d'informations contextuelles; le porte-parole de M. Manifold a refusé de commenter; BP n'a pas immédiatement réagi)

Albert Manifold, l'ancien président de BP BP.L récemment évincé, a déclaré jeudi qu'il estimait que tout le monde au sein du géant pétrolier ne partageait pas ses priorités, à savoir réduire les coûts, simplifier le portefeuille de l'entreprise et renforcer son bilan.

Il a toutefois qualifié la nouvelle directrice générale Meg O'Neill et la directrice financière Kate Thomson, ainsi que leurs collègues de la direction, de « personnes d'une intégrité irréprochable ».

Dans le cadre de la dernière crise de direction qui a secoué BP, le conseil d'administration a limogé Manifold mardi, après seulement huit mois à la présidence, exprimant de sérieuses préoccupations quant à ses normes de gouvernance et à sa conduite.

Quatre sources proches du dossier ont déclaré que Manifold s'était montré agressif envers divers collègues au sein de l'entreprise, citant cela comme l'une des raisons de son éviction.

« Est-il possible que, dans ma détermination à faire évoluer les coûts, les performances, le bilan et la communication avec les actionnaires, j’aie mis la pression et interpellé directement les gens? Oui, c’est possible », a déclaré Manifold dans un communiqué.

« Ce que je n'accepte pas, c'est que l'on puisse proférer des mensonges à mon sujet, ni que quiconque soit autorisé à se cacher derrière l'anonymat pour commenter mon passage chez BP », a-t-il ajouté.

Une source proche du dossier a déclaré mercredi à Reuters que Manifold avait engagé le cabinet d'avocats Mishcon de Reya, , pour le représenter à la suite de son licenciement.

Un porte-parole de Manifold a refusé de commenter jeudi les mesures qu’il comptait éventuellement prendre à l’encontre de BP.