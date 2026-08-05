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L'ancien PDG de Carrefour Daniel Bernard s'est éteint
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 17:31
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Daniel Bernard, qui a dirigé le groupe de 1998 à 2005, est décédé la nuit dernière à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie.

L'actuel PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a salué la mémoire de Daniel Bernard dans un message publié sur LinkedIn. Il a rendu hommage à un "géant de la distribution mondiale", avec lequel il échangeait régulièrement au sujet de leur "entreprise de coeur".

Décrivant son prédécesseur comme un "bâtisseur", un "conquérant" et un "visionnaire", Alexandre Bompard a également souligné son sens du terrain et son exigence du détail. Il a affirmé vouloir poursuivre son héritage en continuant à faire de Carrefour "une entreprise ambitieuse, profondément commerçante, ouverte sur le monde et capable de se réinventer".

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