L'ancien membre du Congrès américain George Santos a été définitivement banni de la plateforme de trading Kalshi

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La start-up spécialisée dans les marchés prédictifs Kalshi a définitivement banni lundi l'ancien membre du Congrès américain George Santos de sa plateforme et lui a infligé une amende de 71 356 dollars, invoquant des activités de délit d'initié.

La société a déclaré dans une mesure disciplinaire que son service de conformité avait trouvé des motifs raisonnables de croire que l'ancien législateur s'était livré à des opérations boursières illicites.