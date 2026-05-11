L'ancien dirigeant d'OpenAI, Sutskever, révèle détenir une participation de près de 7 milliards de dollars dans une entreprise spécialisée dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever, a déclaré lundi que sa participation dans la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle s'élevait à environ 7 milliards de dollars, alors qu'il témoignait dans le cadre d'un litige opposant Elon Musk à OpenAI.

* Ce procès pourrait déterminer l'avenir d'OpenAI , qui a été le fer de lance de la généralisation de l'IA avec son chatbot ChatGPT et a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs pour développer sa puissance de calcul en vue d'une introduction en bourse potentielle d'un trillion de dollars.

* Musk réclame des changements fondamentaux dans la gouvernance de l'entreprise ainsi que 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft MSFT.O , l'un de ses principaux investisseurs.

* Lors de son témoignage devant un tribunal californien, Sutskever a déclaré qu'il envisageait de prendre des mesures pour démettre le cofondateur Sam Altman de ses fonctions de directeur général d'OpenAI depuis au moins un an avant le vote du conseil d'administration de novembre 2023.

* Le comportement d'Altman, notamment le fait de semer la discorde et de monter les dirigeants les uns contre les autres, n'était « pas propice à la réalisation d'un objectif ambitieux », y compris la création d'une IA générale (AGI) sûre, a déclaré Sutskever.

* Sutskever a joué un rôle clé dans le licenciement puis la réintégration spectaculaires d'Altman en novembre 2023. À l'époque, il siégeait au conseil d'administration d'OpenAI et a contribué à orchestrer le licenciement d'Altman.

* Sutskever a quitté OpenAI en 2024 et a depuis lancé une start-up spécialisée dans l'IA appelée Safe Superintelligence.

* Plus tôt lundi, le directeur général de Microsoft

MSFT.O , Satya Nadella, a témoigné, qualifiant l'investissement du géant technologique dans OpenAI de « risque calculé ».

* Nadella a souligné que Microsoft considérait que ses investissements initiaux en valaient la peine en termes d'avantages marketing.

* D'anciens et actuels dirigeants d'OpenAI, dont le président Greg Brockman , Mira Murati et Shivon Zilis, ont déjà témoigné lors du procès.

* Musk a témoigné qu’il était au courant des premières discussions visant à transformer OpenAI en une société à but lucratif, mais qu’Altman l’avait rassuré en lui affirmant qu’elle resterait à but non lucratif.