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L'ancien directeur général et l'ancien directeur financier d'une entreprise d'IA en faillite sont accusés de fraude
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 21:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

L'ancien directeur général et l'ancien directeur financier d'iLearningEngines, qui fournissait une technologie d'automatisation d'entreprise basée sur l'IA, ont été inculpés pour avoir escroqué des investisseurs et des prêteurs en fabriquant "la quasi-totalité" des relations clients et des revenus de l'entreprise aujourd'hui en faillite.

L'ancien directeur général Puthugramam Chidambaran, qui a fondé iLearningEngines en 2010, et l'ancien directeur financier Sayyed Farhan Ali Naqvi ont été inculpés dans un acte d'accusation de 10 chefs d'accusation pour avoir dirigé une entreprise de criminalité financière continue, fraude en matière de valeurs mobilières, fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et une fraude électronique.

L'acte d'accusation a été rendu public vendredi par le tribunal fédéral de Brooklyn (New York). M. Chidambaran, 57 ans, a été arrêté à Potomac, dans le Maryland, où il vit, tandis que M. Naqvi, 44 ans, de Houston, a été arrêté à San Jose, en Californie, ont déclaré les procureurs. L'accusation d'entreprise criminelle est passible d'une peine maximale de prison à perpétuité.

Les avocats des accusés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les procureurs ont déclaré qu'iLearning se présentait comme une société d'éducation numérique axée sur l'intelligence artificielle, dotée d'une "plateforme d'IA prête à l'emploi", et qu'elle prétendait tirer ses revenus principalement de la vente de licences pour ses plateformes d'éducation et de formation à des clients, notamment des entreprises du secteur de la santé et des établissements scolaires.

Selon l'acte d'accusation, les accusés ont utilisé de faux contrats fictifs pour faire croire que les clients d'iLearning étaient réels, et ont utilisé des transferts "aller-retour" de fonds d'investisseurs et de prêteurs - ce qui signifie qu'ils ont envoyé de l'argent à de prétendus clients, qui l'ont ensuite renvoyé à iLearning - pour générer des revenus.

Selon l'acte d'accusation, au moins 90 % des 421 millions de dollars de revenus déclarés par iLearning en 2023 ont été fabriqués.

"Alors que les accusés ont présenté iLearning comme un moyen de révolutionner la formation et l'éducation grâce à l'IA, la partie vraiment artificielle de l'histoire des accusés était les clients et les revenus d'iLearning", a déclaré le procureur Joseph Nocella Jr. à Brooklyn dans un communiqué.

La société est entrée en bourse en avril 2024 et sa valeur de marché sur le Nasdaq a culminé à 1,5 milliard de dollars avant qu'un éminent vendeur à découvert ne remette en question les revenus qu'elle avait déclarés.

La société s'est placée sous la protection du chapitre 11 en décembre 2024 et a converti cette affaire en liquidation au titre du chapitre 7 en mars 2025.

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