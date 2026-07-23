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L'ancien directeur général de Barclays, Jes Staley, va comparaître devant une commission de la Chambre des représentants américaine dans l'affaire Epstein
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

L'ancien directeur général de Barclays BARC.L , Jes Staley, témoignera jeudi lors d'une audition à huis clos du Congrès américain concernant ses liens avec Jeffrey Epstein, alors que les législateurs enquêtent sur les relations entre le défunt délinquant sexuel condamné et les élites politiques et économiques.

M. Staley comparaîtra devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme du gouvernement, dans le cadre de l’enquête menée sur Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell.

M. Staley est devenu directeur général de Barclays, l’un des principaux établissements bancaires britanniques, en 2015 et a démissionné en 2021 à la suite d’un différend avec l’autorité de régulation financière britannique concernant la manière dont il avait décrit ses liens avec M. Epstein. En juin 2025, M. Staley a perdu son recours en justice contre l’interdiction d’exercer dans le secteur imposée par la Financial Conduct Authority (FCA) pour avoir induit en erreur l’autorité de régulation britannique au sujet de ces liens.

Dans cette affaire, la FCA a cité une série de plus de 1 000 e-mails échangés entre Staley et Epstein, dans lesquels Staley qualifiait leur amitié de « profonde » et considérait Epstein comme un « membre de la famille ».

Staley a déclaré ne pas se souvenir de ces e-mails. Il a toujours affirmé entretenir une relation professionnelle étroite avec Epstein, mais ignorer ses crimes. Staley fait également l’objet d’une action en justice à Los Angeles, , qui l’accuse, ainsi que Barclays, d’avoir trompé les actionnaires au sujet de sa relation avec Epstein. Les défendeurs ont demandé le rejet de ces accusations.

Les avocats de Staley n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires.

Avant de rejoindre Barclays, Staley était à la tête de la banque privée de JPMorgan Chase JPM.N , où Epstein comptait parmi ses clients. Les Îles Vierges américaines ont poursuivi JPMorgan en justice pour avoir prétendument fermé les yeux sur le trafic sexuel pratiqué par Epstein. JPMorgan a nié toute responsabilité et a par la suite réglé le litige à l’amiable sans reconnaître aucune faute . La banque a à son tour poursuivi Staley , avant de conclure un accord confidentiel avec lui.

Epstein, décédé en 2019 dans une prison de New York alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel, entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, du milieu universitaire et des affaires, dont le président américain Donald Trump. Sa mort a été jugée comme étant un suicide. La commission d’enquête a interrogé des personnalités telles que l’ancien président Bill Clinton , l’actuel secrétaire au Commerce et ancien directeur général de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick , le cofondateur de Microsoft Bill Gates , ainsi que Kathy Ruemmler , conseillère juridique principale chez Goldman Sachs GS.N .

Affaire Epstein

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