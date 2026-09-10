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L'ancien adjoint du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Cunliffe, rejoint le conseil d'administration de la société spécialisée dans la blockchain Fnality
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans la blockchain Fnality a nommé Jon Cunliffe, ancien vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, à la présidence de son conseil d'administration britannique, et Jochen Metzger, ancien directeur général de la banque centrale allemande, au conseil de surveillance de sa filiale allemande, a annoncé jeudi la société dans un communiqué.

Basée au Royaume-Uni, Fnality, qui développe un service de règlement basé sur la blockchain pour la monnaie de banque centrale, bénéficie du soutien de banques telles que Goldman Sachs GS.N , Bank of America BAC.N et Citi C.N .

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