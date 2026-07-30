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L'analyse de l'entreprise montre que la gigantesque centrale au gaz d'Ameren ne mettra pas fin à la pénurie d'électricité dans le Midwest américain
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 19:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ameren prévoit un déficit de capacité d'environ 1.500 MW pour l'hiver 2032 après la mise en service de la centrale

* Selon les estimations d'Ameren, ce déficit devrait atteindre environ 2.300 MW en 2033

* La procédure réglementaire débute par une conférence préparatoire à l'audience, le 20 août, devant la Commission des services publics du Missouri

par Tim McLaughlin

La méga-centrale à gaz qu’Ameren prévoit de construire dans le Midwest ne permettra toujours pas au fournisseur d’électricité de disposer de la puissance et des réserves nécessaires pour répondre à la demande croissante des centres de données, comme l’a montré l’analyse réalisée par l’entreprise elle-même avant une procédure d’autorisation cruciale prévue le mois prochain.

Ce déficit prévu met en évidence la pression croissante qui pèse sur les réseaux électriques américains, la demande des centres de données augmentant plus rapidement que les capacités de production et de transport nécessaires pour y répondre.

Pour Ameren, dont le siège se trouve à Saint-Louis, l’urgence de ce projet est d’autant plus grande qu’elle a signé cette année des contrats pour fournir de l’électricité à des centres de données en cours de développement par Amazon AMZN.O et Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O dans les zones rurales du Missouri.

Ameren AEE.N affirme que le West Alton Energy Center, d’une puissance de 2.100 mégawatts, est nécessaire, mais qu’il ne permettrait pas de rétablir entièrement la marge de réserve requise pour répondre à la demande prévue. Le projet est prévu sur un site adjacent à une centrale à charbon, sur les rives du Mississippi, à environ 28 miles (45 km) au nord-ouest de Saint-Louis.

“La capacité de production de l’entreprise reste bien en deçà de la demande totale” et de la marge de réserve prévue, a déclaré Matt Michels, directeur de l’analyse d’entreprise chez Ameren, dans un témoignage déposé le 24 juillet auprès de la Commission des services publics du Missouri.

Une conférence préparatoire à l’audience, prévue le 20 août, marquera le coup d’envoi de la procédure réglementaire visant à permettre à Ameren d’obtenir l’autorisation de construire la centrale.

Ameren estime que la centrale serait mise en service fin 2031. Cependant, le déficit de capacité d’Ameren durant l’hiver 2032, par exemple, s’élèverait à environ 1.500 MW et passerait à environ 2.300 MW l’année suivante, a précisé M. Michels dans son témoignage.

Les dirigeants d’Ameren affirment que le groupe va également renforcer ses capacités en optimisant les sources d’énergie existantes, en développant des sites d’énergie solaire et de stockage d’énergie par batterie, et en achetant de l’électricité au réseau régional.

La zone de desserte d’Ameren relève de la Midcontinent ISO, qui gère les flux d’électricité sur un territoire comprenant tout ou partie de 15 États américains du Midwest et du Sud.

Le rendement total de l’action Ameren au cours des 12 derniers mois s’élève à 12,7 %, surpassant les 8,4 % enregistrés par l’indice S&P 500 Utilities Sector .SPLRCU , les investisseurs anticipant une forte croissance des bénéfices au cours de la prochaine décennie.

“Ameren prévoit plus de 70 milliards de dollars d’opportunités d’investissement supplémentaires au cours des dix prochaines années, ce qui lui offre de belles perspectives de croissance à long terme,” a écrit cette semaine Andrew Bischof, analyste chez Morningstar, dans une note de recherche.

“Les opportunités les plus intéressantes concernent le soutien au développement de centres de données dans l’Illinois et le Missouri, la nouvelle génération d’énergie dans le Missouri, la modernisation du réseau électrique dans l’Illinois et le Missouri, ainsi que l’extension du réseau de transport d’électricité à travers le Midcontinent,” a déclaré M. Bischof.

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