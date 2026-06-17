 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’AMF pourrait ouvrir les OPCVM aux cryptos
information fournie par Agefi Asset Management 17/06/2026 à 08:00

L’Autorité des marchés financiers a lancé le 10 juin une consultation publique sur l’éligibilité de certains actifs à l’actif des OPCVM, notamment les cryptos, les matières premières et les métaux précieux.

Les parties prenantes ont jusqu’au 3 juillet 2026 pour répondre.

Cette consultation intervient dans un contexte où les règles européennes sur les actifs éligibles aux OPCVM sont interprétées différemment selon les pays. En France, l’AMF a jusqu’ici appliqué une lecture stricte : les certificats delta-one - des titres qui répliquent fidèlement la performance d’un actif sous-jacent (ETC, ETN, EMTN…) - étaient traités comme des produits dérivés. Conséquence : si le sous-jacent n’est pas éligible aux OPCVM (matières premières, or, crypto-actifs), le certificat ne l’est pas non plus.

D’autres pays européens ont une approche plus permissive : sans effet de levier, ces instruments ne sont pas considérés comme des dérivés, et peuvent donc entrer dans les portefeuilles des fonds OPCVM.

Un double enjeu

L’AMF envisage de changer de position en raison de trois évolutions, et notamment la demande croissante des investisseurs particuliers pour des actifs alternatifs (or, matières premières, crypto). Les deux autres évolutions sont l’entrée en vigueur du règlement MiCA, qui encadre désormais les crypto-actifs au niveau européen un avis technique de l’ESMA sur la révision de la directive « Actifs Eligibles », qui ouvre la voie à une harmonisation.

A l’issue de la consultation, les OPCVM pourraient être autorisés à investir dans des certificats delta-one adossés à des matières premières, des métaux précieux (dont l’or) et des crypto-actifs, à condition qu’un cadre de gestion des risques adapté soit mis en place.

Derrière cette consultation se joue un double enjeu. Celui de la protection des investisseurs, d’abord : comment encadrer l’exposition à des actifs volatils - or, matières premières, crypto - dans des fonds accessibles au grand public?? Celui de la compétitivité ensuite : en maintenant une lecture plus stricte que ses voisins européens, la France s’est jusqu’ici privée d’un terrain de jeu que d’autres places ont su exploiter.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.06.2026 08:03 

    (Actualisé avec secteur des nouvelles technologies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

  • RUBIS : La situation technique est plutôt incertaine
    RUBIS : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 17.06.2026 07:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ALSTOM : La tendance baissière peut reprendre
    ALSTOM : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.06.2026 07:40 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • LEGRAND : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LEGRAND : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 17.06.2026 07:40 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,9 -0,55%
SPACEX
201,8 +4,83%
CAC 40
8 447,27 0,00%
Or
4 328,63 -0,06%
TOTALENERGIES
73,05 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank