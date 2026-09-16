L'American Savings Bank s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse, à 129 millions de dollars

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16 septembre - ** L'American Savings Bank ASBH.N , basée à Hawaï, s'apprête à faire son entrée à la Bourse de New York (NYSE) plus tard dans la journée de mercredi, après une introduction en bourse de 128,9 millions de dollars américains

** Le titre devrait s'ouvrir entre 17 et 18 dollars par action, contre un prix d'introduction de 16 dollars

** Certains actionnaires existants ont cédé environ 8,1 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse élargie au prix de 16 dollars par action

** ASBH, qui exploite un réseau de 35 agences et plus de 120 distributeurs automatiques à Hawaï, avait initialement proposé 7,5 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars l’action

** Piper Sandler était le seul chef de file de l'opération. Keefe, Bruyette & Woods en était le chef de file principal, tandis que D.A. Davidson et Stephens en étaient les co-chefs de file

** En 2024, Hawaiian Electric Industries HE.N a cédé 90 % de sa participation dans ASBH dans le cadre d’une transaction qui valorisait la banque à 450 millions de dollars

** L'introduction en bourse d'ASBH s'est déroulée sous la supervision du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), plutôt que dans le cadre d'un formulaire S-1 traditionnel déposé auprès de la SEC américaine

** ASBH est la deuxième banque américaine cette année à entrer en bourse par une voie non traditionnelle, après River City Bank RCBC.O , dont l’introduction en bourse a eu lieu le mois dernier sous la supervision de la Federal Deposit Insurance Corporation