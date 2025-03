L'américain Coty nomme une nouvelle directrice générale pour la France

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty, qui compte dans son portefeuille des marques comme Hugo Boss, Lancaster, Bourjois ou Gucci, a annoncé lundi la nomination de Nadège Vignaud au poste de directrice générale de Coty France.

Nadège Vignaud, passée chez Harvey Nichols et Nestlé, a rejoint le groupe Coty en 2019 et occupait dernièrement le poste de vice-présidente de la stratégie commerciale et du développement mondial du portefeuille prestige.

"Coty possède un héritage de plus de 120 ans. Notre histoire a commencé à Paris, en tant que pionnier de la parfumerie", déclare Nadège Vignaud citée dans un communiqué du groupe, où elle se dit "fière de prendre la tête de Coty France et de contribuer à accélérer [la] croissance" de l'entreprise.

"La France est depuis toujours un marché important pour Coty, par sa forte présence, son portefeuille de marques emblématiques, mais aussi grâce à son site de production de parfums", a précisé le groupe.

Coté à la Bourse de New York, le groupe est également coté depuis septembre 2023 à la Bourse de Paris.

En février, Coty a déclaré envisager 2025 comme "une année charnière" avec "des vents contraires" et annoncé une baisse de 3% de ses ventes au deuxième trimestre de son exercice décalé, à 1,67 milliard de dollars.

Cette entreprise a été fondée en 1904 à Paris par François Coty. Elle est actuellement présente dans plus de 130 pays.