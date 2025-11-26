L'amélioration des perspectives de BEAD incite Northland Capital à relever le niveau de Clearfield à "surperformer"

26 novembre - ** Northland Capital relève le spécialiste de la gestion de la fibre Clearfield CLFD.O de "market perform" à "outperform"; réitère le PT à $45

** Les actions de CLFD augmentent d'environ 7,3 % à 30,07 $ dans les échanges matinaux

** La société de courtage a relevé la note de CLFD parce que les progrès et les approbations du financement de BEAD améliorent considérablement la visibilité de la croissance à long terme, ce qui l'emporte sur le ralentissement à court terme

** Northland Capital voit une opportunité de 250 millions de dollars par an dans laquelle la CLFD devrait obtenir une part majoritaire, soit à peu près la même chose que les 150 millions de dollars que la CLFD a rapportés pour l'exercice 25

** "Nous pensons que BEAD et ses effets positifs

sur le financement privé peuvent contribuer à une croissance constante de plus de 20 %", déclare Northland Capital

** 3 des 4 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; leur PT médian est de 44 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action CLFD est en baisse de ~3% depuis le début de l'année