L'amélioration des perspectives de BEAD incite Northland Capital à relever le niveau de Clearfield à "surperformer"

26 novembre - ** Northland Capital relève le spécialiste de la gestion de la fibre Clearfield CLFD.O de "market perform" à "outperform"; réitère le PT à $45
** Les actions de CLFD augmentent d'environ 7,3 % à 30,07 $ dans les échanges matinaux
** La société de courtage a relevé la note de CLFD parce que les progrès et les approbations du financement de BEAD améliorent considérablement la visibilité de la croissance à long terme, ce qui l'emporte sur le ralentissement à court terme
** Northland Capital voit une opportunité de 250 millions de dollars par an dans laquelle la CLFD devrait obtenir une part majoritaire, soit à peu près la même chose que les 150 millions de dollars que la CLFD a rapportés pour l'exercice 25
** "Nous pensons que BEAD et ses effets positifs
sur le financement privé peuvent contribuer à une croissance constante de plus de 20 %", déclare Northland Capital
** 3 des 4 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; leur PT médian est de 44 $ - données compilées par LSEG
** En incluant les mouvements de la séance, l'action CLFD est en baisse de ~3% depuis le début de l'année
