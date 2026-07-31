L'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis déclare : “Nous avons besoin de ces missiles”

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* La fabrication de missiles intercepteurs Patriot en Ukraine pourrait prendre entre 12 mois et cinq ans

* Le président ukrainien Zelenskiy a rencontré Trump à la Maison Blanche mardi

* Une ambassadrice quitte ses fonctions pour se défendre contre des accusations de corruption liées à son patrimoine personnel

par Andrea Shalal

L’Ukraine espère qu’une nouvelle initiative en faveur de négociations de cessez-le-feu avec la Russie pourrait mettre fin à cette guerre qui dure depuis cinq ans avant l’arrivée d’un hiver qui s’annonce particulièrement rigoureux, mais elle a besoin dès maintenant de nouveaux missiles antibalistiques pour se défendre contre les frappes de Moscou, a déclaré jeudi l’envoyée du pays à Washington.

Olha Stefanishyna a déclaré aux journalistes que l’Ukraine était en pourparlers avec le Pentagone au sujet d’une licence lui permettant de produire elle-même des missiles Patriot PAC-3 , mais que ce processus pourrait prendre entre 12 mois et cinq ans. Des discussions étaient également en cours concernant un accord selon lequel l’Ukraine s’engagerait à acheter des missiles PAC-3 à long terme, puis échangerait sa place dans la chaîne de production avec un autre acheteur.

Des responsables de Raytheon Co, le fabricant du Patriot, s’étaient déjà rendus en Ukraine, et Lockheed Martin Corp

LMT.N , qui construit les intercepteurs PAC-3 pour le système de défense aérienne, s’employait également à envoyer une équipe d’experts dans le pays, a déclaré Mme Stefanishyna lors d’un événement organisé par le Christian Science Monitor.

“L’effet dévastateur de chaque attaque nocturne est actuellement incroyable”, a déclaré Mme Stefanishyna. “La nuit dernière et celle d’avant, il y a eu entre 30 et 40 missiles balistiques.”

Si l’Ukraine a réussi à se défendre contre les drones de fabrication iranienne et russe, elle n’a pas encore mis au point de moyen efficace pour se protéger contre les missiles balistiques, dont la production est en forte augmentation sous l’impulsion du président russe Vladimir Poutine.

“Son intention est de détruire l’Ukraine, et c’est pourquoi, vous le savez, nous recherchons différentes capacités. Nous avons réussi sur tous les fronts, mais pour l’instant, pour cet hiver, nous avons besoin de ces missiles.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rencontré mardi le président américain Donald Trump à la Maison Blanche afin de faire pression pour obtenir de nouvelles défenses aériennes face à l’escalade des attaques russes, et de relancer un nouvel effort diplomatique visant à mettre fin à la guerre.

Cela pourrait inclure une éventuelle visite à Kyiv des négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner, a déclaré Mme Stefanishyna. Aucune date n’avait encore été fixée pour la visite de MM. Kushner et Witkoff, mais celle-ci pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine ou plus tard, a-t-elle précisé.

M. Zelenskiy a réitéré son offre de suspendre les combats sur les lignes de front actuelles et d’utiliser cela comme point de départ pour des discussions, a déclaré Mme Stefanishyna, tout en soulignant la nécessité d’agir avant l’arrivée de l’hiver.

Mme Stefanishyna a confirmé les informations relayées par les médias ukrainiens selon lesquelles elle avait proposé de démissionner de son poste, un an seulement après avoir pris ses fonctions d’ambassadrice de l’Ukraine aux États-Unis, affirmant qu’elle retournerait en Ukraine pour se défendre contre des allégations de corruption liées à certaines déclarations de patrimoine.

Elle a précisé que Zelenskiy n’avait pas demandé sa démission et ne souhaitait pas qu’elle quitte ses fonctions, mais qu’elle estimait qu’il était préférable pour elle et sa famille de “défendre ma cause” en personne.