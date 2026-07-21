L'ambassadeur américain prévoit une vague d'investissements de 40 milliards de dollars dans le secteur technologique au Portugal d'ici 2031

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Le Portugal devrait attirer plus de 40 milliards de dollars d’investissements américains dans le secteur technologique d’ici 2031, devenant ainsi le plus grand pôle européen d’investissements américains dans les infrastructures d’IA , a déclaré mardi l’ambassadeur des États-Unis au Portugal, John Arrigo.

* Lors d’une cérémonie marquant la mise en service du nouveau câble transatlantique Nuvem de Google , il a exhorté l’ e européenne à suivre l’exemple du Portugal et à construire son avenir numérique avec des partenaires américains de confiance, sous peine de prendre du retard.

* Il a déclaré que Nuvem était « le signe le plus évident » d’un partenariat de plus en plus étroit entre les États-Unis et le Portugal, ajoutant que « plus de 40 milliards de dollars d’investissements américains dans le secteur technologique sont attendus au Portugal d’ici 2031, ce qui en fera la plus grande concentration d’investissements américains dans les infrastructures d’IA de toute l’Europe ».

* Le Portugal dispose de plus de 2,6 GW de capacité de centres de données en cours de développement, avec en tête le projet Start Campus de 1,2 GW à Sines, au sud de Lisbonne, soutenu par la société d’investissement américaine Davidson Kempner.

* L’ , une entreprise américaine, était le troisième investisseur étranger au Portugal, avec un portefeuille d’investissements de près de 20 milliards de dollars couvrant l’IA, l’ énergétique, l’agriculture et le tourisme.

* M. Arrigo a déclaré que le cadre portugais en matière de cloud souverain trouvait le juste équilibre: suffisamment ouvert pour continuer à attirer des partenaires comme Google, mais suffisamment rigoureux pour protéger ce qui compte.

* « C’est exactement le modèle dont l’Europe a besoin en ce moment », a-t-il déclaré, en faisant valoir que le choix de l’Europe ne se résume pas à une opposition entre souveraineté et partenariat, mais consiste plutôt à choisir entre construire l’avenir numérique avec des alliés de confiance ou tenter de le construire seul et prendre du retard.

(1 dollar = 0,8767 euro)