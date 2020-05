L'Alpha League Table 2020 consacre de nouveau les gestions entrepreneuriales

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur Six publie de nouveau en exclusivité pour NewsManagers et L'Agefi son classement de l' Alpha League Table, le classement annuel des sociétés de gestion fondé sur la mesure de la performance corrigée du risque, " l' alpha " *. Anciennement appelé Europerformance, ce classement dédié aux fonds actions commercialisés en France, consacre de nouveau les sociétés de gestion entrepreneuriales sur la base des performances 2019. Ainsi, La Financière de l'Echiquier est le grand gagnant pour l'année sur un total de 27 sociétés de gestion éligibles, c'est-à-dire qui ont été capables de générer un alpha régulier dans plusieurs fonds sur un laps de temps défini. En deuxième et troisième position, se classent aussi des indépendants, respectivement Comgest et Saint Olive Gestion.

Le classement est toujours dominé par les gestionnaires indépendants avec 11 représentants, qui trustent 7 places du Top 10. Toutefois, les filiales de banque ou d' assureur représentent la majorité du classement.

Globalement, pour cette édition 2020, toutes les catégories ont été beaucoup moins porteuses en termes d' alpha, note Six. Les actions européennes représentent 60% des fonds gagnants. Elles sont le principal marché vecteur d' alpha positif sur la période considérée et la zone Euro se démarque également mais dans une moindre mesure.

C'est la deuxième année consécutive que la Financière de l' Echiquier arrive en tête de l' Alpha League Table. La société de gestion est entrée dans le classement pour la première fois en 2014 en 27ème position et intègre le Top 10 en seulement trois ans. Elle affiche cette année l' alpha moyen le plus élevé de ce palmarès avec 4,26% et la 2ème meilleure fréquence du classement avec 47,53%. L' alpha moyen fait apparaître un léger déclin comparé aux 4,98% de l' an passé.

Sur le podium depuis neuf ans et en tête du classement pendant six années consécutives, Comgest SA décroche la deuxième place en gagnant un rang. La société de gestion enregistre une augmentation de la fréquence d' alpha avec 62,92% contre 59,78% l' année dernière. Avec 9 fonds sur 16 générant de l' alpha positif toute l' année, elle obtient la meilleure fréquence d' alpha de cette édition.

Saint Olive Gestion arrive à la troisième place, améliorant d' un rang son classement de l'année précédente. En neuvième position lors de l' édition 2019, SMA Gestion a remporté de manière spectaculaire la quatrième place cette année. Enfin, en progression sur les 6 dernières années et deuxième l' an dernier, Oddo BHF Asset Management perd son élan et se positionne en cinquième place.

Dans le Top 10, on notera la présence de DNCA Finance à la sixième place qui était seizième lors de l' édition 2019. Quatre fonds gagnants ont permis à la société de remonter dans le classement : DNCA Invest South Europe Opportunities, DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition, DNCA Invest Europe Growth et DNCA Invest Archer Mid Cap Europe

Dix-neuvième lors de l' édition 2019 du palmarès, AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs impressionne également par sa progression dans le classement en se positionnant neuvième. En effet, le gestionnaire voit son alpha multiplié par deux, indique Six Europerformance, à 1,13%. C'est la première fois que la filiale de l'assureur entre dans le Top 10.

Pour la troisième année consécutive dans le Top 10, Rothschild Asset Management a réussi quant lui à confirmer son rang et conserve la sixième place lors de l' édition 2020.

Parmi ceux du Top 10 qui reculent, on notera Lazard Frère gestion qui, cinquième l' an dernier, a perdu trois places cette année pour arriver huitième du palmarès. De même, Groupama Asset Management qui se place en dixième position, perd deux rangs.

* Au sein de la base EuroPerformance, les sociétés ou regroupements de sociétés de gestion, disposant d' un agrément en France et exerçant l' activité de gérant d' actifs sur la classe " actions " , sont au nombre de 330 (à la date du 13 décembre 2019 - date des calculs). Elles gèrent 1088 parts d' OPCVM dans la classe "actions". 918 parts de fonds sont analysées dans le Style Analytics. 190 parts de fonds ont un alpha positif (21% des fonds analysés). 728 parts de fonds ont un alpha négatif (79% des fonds analysés). L' échantillon ainsi constitué pour l' Alpha League Table couvre près de 84% de la gestion active de la classe " actions " en France. Au final, 27 sociétés de gestion d' actifs ont obtenu une note, soit un nombre comparable à l' an dernier.