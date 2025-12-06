L'alliance mondiale pour les vaccins Gavi et la Banque mondiale vont mobiliser 2 milliards de dollars pour renforcer les soins de santé primaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Groupe de la Banque mondiale a déclaré samedi qu'il travaillait avec l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi afin de renforcer le financement de la vaccination et des systèmes de soins de santé primaires, prévoyant de mobiliser au moins 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le cadre d'un financement conjoint.

Les deux organisations travailleront également ensemble pour faire progresser la fabrication de vaccins en Afrique dans le cadre de l'objectif du Groupe de la Banque mondiale d'aider les pays à atteindre 1,5 milliard de personnes avec des services de santé de qualité et abordables d'ici 2030, a déclaré le Groupe de la Banque mondiale.