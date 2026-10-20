L'Allemand Merz met en avant la défense, l'IA et la campagne d'investissement dans les puces électroniques pour convaincre les investisseurs

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(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 3)

L'Allemagne investit massivement dans des secteurs tels que la défense, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle afin de renforcer sa productivité à long terme et sa souveraineté économique, a déclaré mardi le chancelier Friedrich Merz alors qu'il présentait la première économie européenne aux investisseurs à Berlin.

“Notre objectif est de créer les meilleures conditions possibles pour vous”, a déclaré M. Merz lors de cet événement réunissant des représentants d’entreprises telles que la société énergétique Vulcan Energy et l’entreprise de défense Helsing.

M. Merz cherche à attirer les investissements des industries émergentes, alors que les prix élevés, les formalités administratives et une reprise atone pèsent sur le tissu industriel traditionnel de l’Allemagne.

L’Allemagne constate déjà les effets économiques positifs de ses politiques, a déclaré M. Merz, soulignant une croissance plus forte, une hausse des investissements directs étrangers et une augmentation du nombre de start-ups créées.

Il a mis en avant l’initiative “Made for Germany”, dans le cadre de laquelle les entreprises allemandes se sont engagées à investir plus de 800 milliards d’euros (898,40 milliards de dollars) d’ici 2028.

M. Merz a déclaré qu’une intégration économique européenne plus poussée aiderait les entreprises à tirer parti du marché unique de l’Union européenne et s’est engagé à mettre en place dès que possible “EU Inc.”, un cadre harmonisé pour les entreprises européennes.

L’Allemagne vise à quadrupler sa capacité de calcul en matière d’intelligence artificielle d’ici 2030, dans le cadre d’une initiative plus large visant à renforcer la compétitivité technologique, a-t-il ajouté.

Pour soutenir cet objectif, M. Merz a déclaré qu’il s’était personnellement “engagé au niveau européen” pour veiller à ce que la réglementation en matière d’IA “ouvre la voie et ne la ferme pas avant même qu’elle ne se concrétise”.

(1 dollar = 0,8905 euro)