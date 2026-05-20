L'Allemagne veut prendre 40% de KNDS lors de son IPO, dit un responsable allemand

(Actualisé avec contexte)

L'Etat allemand compte prendre une participation de 40% au capital de KNDS lors de l'introduction en Bourse du groupe de défense franco-allemand, soit le même niveau que l'Etat français, a déclaré mercredi un responsable allemand.

Les deux pays réduiront ensuite leurs participations respectives à 30% au cours des deux ou trois années suivantes et disposeront de droits de vote équivalents, a ajouté ce responsable s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

L'Allemagne souhaite prendre une part dans KNDS, spécialisé dans les systèmes de défense terrestre, notamment les blindés tels que le char Leopard, afin de défendre ses intérêts de sécurité nationale et de préserver son influence face à la France.

Berlin a investi des milliards dans la reconstruction de son arsenal militaire après des décennies de sous-investissements.

Le ministère allemand de l'Economie gérera la partie de la transaction relevant du gouvernement, en coordination avec le ministère de la Défense, a déclaré le responsable allemand.

Un accord sur la taille de la participation détenue par les deux gouvernements permettrait de mettre fin à des semaines de négociations.

Issue de la fusion en 2015 entre l'allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et le français Nexter, KNDS constitue un groupe clé pour l'ambition de l'UE de développer la collaboration en matière de défense entre ses membres.

En décembre, KNDS a annoncé son intention d'entrer en bourse en 2026 avec une double cotation à Paris et à Francfort, dans le but de profiter de l'intérêt du marché pour les groupes de défense et d'élargir son actionnariat.

(Reportage Markus Wacket, rédigé par James Mackenzie, version française Bertrand Boucey et Zhifan Liu)