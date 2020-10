Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne souhaite que l'UE sanctionne Loukachenko Reuters • 12/10/2020 à 09:47









BERLIN, 12 octobre (Reuters) - Le président Alexandre Loukachenko doit faire partie des personnalités visées par les prochaines sanctions de l'Union européenne concernant la Biélorussie, a déclaré lundi le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. A l'issue d'une réunion le 1er octobre à Bruxelles, les dirigeants des Vingt-Sept sont convenus de sanctionner 40 personnalités biélorusses à la suite de la réélection en août d'Alexandre Loukachenko, qu'ils jugent frauduleuse, comme l'opposition en Biélorussie. Le président biélorusse a cependant été épargné par ces sanctions. "Nous devons reconnaître que depuis notre dernière réunion, rien ne s'est amélioré. Le régime Loukachenko continue d'exercer de la violence, nous continuons d'assister à des arrestations de manifestants pacifiques", a dit Heiko Maas avant une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept à Luxembourg. "J'ai proposé d'ouvrir la porte à un nouvel ensemble de sanctions et Loukachenko devrait être l'une des personnalités figurant sur cette liste de sanctions." (Sabine Siebold version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.