L'Allemagne rejette la création de nouveaux instruments de financement pour le secteur de l'armement, selon le ministère des Finances

L'Allemagne a rejeté l'idée d'une nouvelle banque multilatérale de défense, portant un nouveau coup aux propositions concurrentes de création d'une banque mondiale, soutenue par l'État, pour aider à réarmer les pays membres européens et de l'OTAN.

Le ministère des Finances de Berlin a déclaré à Reuters mercredi que le gouvernement allemand rejetait la création d'autres instruments de financement pour le secteur de l'armement, ajoutant que ni le concept de "Banque de défense, de sécurité et de résilience" ni celui de "Banque européenne de réarmement" n'étaient actuellement discutés au sein des organes de l'UE ou de l'OTAN et qu'aucun processus n'était en cours pour discuter d'une éventuelle participation de l'État.

"Le renforcement des capacités de défense est une nouvelle priorité pour le gouvernement allemand", a déclaré à Reuters un porte-parole du ministère allemand des Finances. "Toutefois, le gouvernement allemand rejette la création d'autres instruments de financement pour le secteur de l'armement. Le gouvernement allemand se concentre sur la mise en œuvre rapide des instruments existants, conformément aux exigences en matière de capacités des États membres."

Le gouvernement a également ajouté que le financement devrait être réalisé par le biais de la nouvelle initiative de l'UE, "Security Action for Europe" (SAFE), qui fournit aux États membres des prêts pouvant atteindre 150 milliards d'euros (175 milliards de dollars) pour des achats conjoints.

Deux propositions concurrentes pour une nouvelle institution multilatérale destinée à lever des fonds pour le réarmement ont sollicité le soutien des gouvernements et des banques. L'ERB et la DSRB visent toutes deux à créer une institution bénéficiant d'une notation de crédit triple A (la plus élevée) afin de mobiliser rapidement des capitaux pour les achats de défense européenne, mais leurs propositions divergent quant à l'adhésion proposée et aux conditions de prêt.

Un porte-parole de l'ERB a déclaré qu'une banque multilatérale de défense fournirait une plus grande puissance de feu au réarmement de l'Europe que les initiatives existantes dans la région, ajoutant qu'une banque multilatérale "encouragerait l'expansion des capacités, réduirait l'esprit de clocher et permettrait d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour les dépenses de défense". Un porte-parole de la DSRB s'est refusé à tout commentaire.

(1 dollar = 0,8593 euro)