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L'Allemagne et les États-Unis continuent de régler les détails de l'achat prévu de missiles Tomahawk, selon le ministre de la Défense
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 21:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré avoir eu mardi un échange constructif avec le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, ajoutant que les détails d'un projet d'achat par l'Allemagne de missiles de croisière Tomahawk devaient encore être finalisés.

L'Allemagne et les États-Unis sont « sur la même longueur d'onde » concernant les questions de sécurité en Europe, a déclaré M. Pistorius aux journalistes après avoir rencontré M. Hegseth à Washington.

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