L'ALLEMAGNE DOIT FAIRE PLUS POUR AIDER SES PARTENAIRES DE L'UE, DIT MERKEL BERLIN (Reuters) - L'Allemagne doit aider ses partenaires de l'Union européenne à relancer leurs économies après la crise du coronavirus, a estimé mardi Angela Merkel, lors d'une réunion des parlementaires de sa formation, rapportent plusieurs participants. Il est essentiel pour l'Allemagne, en tant que nation exportatrice, que les autres Etats membres se portent bien eux aussi, a souligné la chancelière, évoquant le plan de relance européen, dont l'ampleur et le financement restent selon elle ouverts. La chancelière a convenu avec Ralph Brinkhaus, président du groupe parlementaire conservateur CDU-CSU, que Berlin devait contribuer beaucoup plus largement à la relance européenne, a-t-on précisé de mêmes sources. Le Bundestag devrait être impliqué dans cette décision. Tout en reconnaissant la nécessité de l'aide allemande, Ralph Brinkhaus avait jugé nécessaire un peu plus tôt de savoir à quoi seraient employés les fonds alloués aux pays en difficulté. La Commission européenne doit présenter la semaine prochaine des propositions budgétaires révisées. Angela Merkel a par ailleurs invité les élus conservateurs à ne pas compter sur une réouverture des frontières à très brève échéance, point qui sera mercredi à l'ordre du jour du conseil des ministres. Le gouvernement souhaite le retour à la normale dans l'espace Schengen, mais la France n'ouvrira certainement pas ses frontières avant la mi-juin, a-t-elle ajouté, toujours selon les mêmes participants. (Andreas Rinke, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

