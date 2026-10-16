L'Allemagne devrait dévoiler la semaine prochaine un accord avec Nvidia sur l'IA-sources

L'Allemagne devrait annoncer la semaine prochaine la signature d'un accord de coopération avec le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O afin de développer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie allemande, ont indiqué vendredi des sources gouvernementales.

Les sources ont précisé que ce projet impliquerait d'autres partenaires que Nvidia et constituerait une contribution majeure à l'IA industrielle.

Le quotidien économique Handelsblatt, qui a été le premier à faire état de ce projet, a indiqué que cet accord soutiendrait le développement d'outils d'IA physiques destinés à l'entraînement des robots et des véhicules autonomes, et contribuerait à la mise au point de modèles d'IA puissants à usage industriel.

(Reportage de Christian Kraemer, Rédigé par Kirsti Knolle Version française Matthieu Huchet)