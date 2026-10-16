L'Allemagne devrait dévoiler la semaine prochaine un accord avec Nvidia sur l'IA, selon des sources gouvernementales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne devrait annoncer la semaine prochaine la signature d'un accord de coopération avec le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O afin de développer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie allemande, ont indiqué vendredi des sources gouvernementales, précisant que ce projet impliquerait d'autres partenaires que Nvidia et constituerait une contribution majeure à l'IA industrielle.

Le quotidien économique Handelsblatt, qui a été le premier à faire état de ce projet, a indiqué que l'accord soutiendrait le développement d'outils d'IA physiques destinés à l'entraînement des robots et des véhicules autonomes, et contribuerait à la mise au point de modèles d'IA puissants à usage industriel.