L'Allemagne cherche à acquérir davantage d'avions F-35 face aux difficultés du projet SCAF-sources

(.)

par Sabine Siebold et Mike Stone

L'Allemagne envisage de commander davantage d'avions de combat F-35 fabriqués aux États-Unis, ont déclaré deux sources à Reuters, une décision qui renforcerait la dépendance de Berlin à la technologie militaire américaine alors que son programme conjoint avec la France pour la prochaine génération d'avions de combat bat de l'aile.

Selon l'une des sources, Berlin mène des discussions qui pourraient aboutir à l'achat de plus de 35 avions F-35 supplémentaires. La deuxième source n'a pas précisé le nombre d'appareils concernés. Les deux ont toutefois averti que l'issue des négociations était encore incertaine.

En 2022, l'Allemagne a acheté 35 avions F-35 fabriqués par Lockheed Martin LMT.N et dont la livraison devrait commencer plus tard cette année.

Les discussions sur une acquisition d'avions F-35 supplémentaires, dont le coût unitaire est supérieur à 80 millions de dollars, intervient alors que le programme d'avion de combat du futur (SCAF) commun entre l'Allemagne, la France et l'Espagne connaît de grandes difficultés.

Ce projet de 100 milliards d'euros, lancé en 2017 pour remplacer les Rafales et les Eurofighters français à partir de 2040, fait l'objet de vives rivalités entre Dassault Aviation

AM.PA et Airbus AIR.PA .

Nombre d'experts s'attendent à ce que Paris et Berlin renoncent à développer ensemble un avion de combat de 6e génération, tout en poursuivant leur coopération dans les autres domaines du programme SCAF, les drones et le "combat cloud", l'infrastructure numérique reliant les plateformes pilotées et non pilotées.

L'achat de nouveaux avions F-35 permettrait à l'Allemagne de gagner du temps pour trouver une solution concernant le développement d'un avion de combat de sixième génération et trouver un partenaire pour un tel projet.

Le ministère allemand de la Défense n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Un porte-parole du Pentagone a renvoyé les questions à l'Allemagne.

Contacté également, un porte-parole de Lockheed Martin

LMT.N a déclaré que la société se concentrait sur la construction des F-35 déjà commandés par l'Allemagne.

"ENCORE UN BESOIN ?"

L'expansion de la flotte allemande de F-35 marquerait un revirement stratégique important en renforçant les liens militaires de Berlin avec les États-Unis et en s'éloignant de fait de l'autonomie européenne en matière de défense défendue par la France.

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est interrogé sur l'intérêt pour l'Allemagne de développer un avion de chasse de sixième génération avec un pilote, comme le prévoit le programme SCAF.

"Aurons-nous encore besoin d'un avion de combat piloté dans 20 ans ? En avons-nous encore besoin, sachant que son développement entraînera des coûts considérables ?", a-t-il dit dans un podcast diffusé mercredi.

De son côté, le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a dit défendre jeudi une solution à deux avions de combat dans le cadre du programme SCAF si les gouvernements concernés en faisaient la demande.

"Nous pensons que le blocage autour d'un seul pilier ne doit pas compromettre l'avenir de cette capacité européenne de haute technologie, qui renforcera notre défense collective", a dit Guillame Faury lors d'une conférence téléphonique avec des analystes à l'occasion de la publication des résultats du groupe.

"Si nos clients nous le demandent, nous soutiendrons une solution à deux avions de combat et nous nous engageons à jouer un rôle de premier plan."

(Reportage de Mike Stone à Washington et Sabine Siebold à Berlin ; version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)