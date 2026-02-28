IA: le Pentagone choisit OpenAI après s'être débarrassé d'Anthropic

OpenAI a annoncé à un accord avec le Pentagone, au détriment d'Anthropic qui a refusé de se plier à un ultimatum adressé par le gouvernement américain pour une utilisation sans conditions de son modèle d'intelligence artificielle ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le Pentagone a choisi vendredi les modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI au détriment d'Anthropic, qui avait refusé d'ouvrir les siens sans restrictions à l'armée américaine au nom de l'éthique.

"Ce soir, nous avons conclu un accord avec le ministère de la Guerre afin de déployer nos modèles dans leur réseau classifié", a écrit sur X le patron d'OpenAI, Sam Altman, en employant le nom donné par l'administration Trump à son ministère de la Défense.

Selon M. Altman, cet accord intègre "l'interdiction de la surveillance de masse au niveau national et la responsabilité humaine dans l'usage de la force, y compris pour les systèmes d'armes autonomes", soit exactement les mêmes lignes rouges que celles posées auparavant par Anthropic pour que le Pentagone puisse utiliser ses modèles d'IA.

"Nous mettrons également en place des garanties techniques pour nous assurer que nos modèles se comportent comme ils le devraient, ce que le ministère de la Guerre souhaitait également", a poursuivi le patron d'OpenAI, créateur de ChatGPT.

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, le 22 juillet 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Cette annonce intervient quelques heures après l'ordre donné par Donald Trump à son administration de "cesser immédiatement toute utilisation" de l'IA d'Anthropic, Claude.

"Nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas, et nous ne travaillerons plus avec eux", a tonné le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"Leur égoïsme met en danger des vies américaines, nos troupes et la sécurité nationale", a accusé M. Trump. "Les Etats-Unis ne laisseront jamais une entreprise de gauche radicale et woke dicter à notre grande armée comment combattre et gagner des guerres!", a-t-il écrit en majuscules.

- "Caprices idéologiques" -

Le ministre de la Défense Pete Hegseth a, lui, accusé Anthropic de "trahison", fustigé les "caprices idéologiques des géants de la tech" et banni l'entreprise de toute collaboration directe ou indirecte avec l'armée américaine.

Se disant "profondément attristée" par cette décision, Anthropic a estimé dans un communiqué que "cette désignation serait à la fois juridiquement infondée et créerait un précédent dangereux pour toute entreprise américaine négociant avec le gouvernement". Elle a promis de saisir la justice.

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, le 23 janvier 2026 au forum de Davos, en Suisse ( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Aucune intimidation ni sanction de la part du ministère de la Guerre ne changera notre position", a-t-elle encore assuré.

Anthropic avait refusé jeudi de céder à un ultimatum de Pete Hegseth exigeant qu'elle accorde à l'armée américaine une utilisation sans restriction de Claude.

"Dans un nombre restreint de cas, nous pensons que l'IA peut nuire aux valeurs démocratiques, plutôt que les défendre", avait défendu son patron Dario Amodei, qui avait signé en juin un contrat de 200 millions de dollars avec le gouvernement américain.

"Utiliser ces systèmes à des fins de surveillance de masse domestique est incompatible avec les valeurs démocratiques", avait-il ajouté.

Le dirigeant quadragénaire insiste sur le fait que les systèmes les plus avancés d'IA ne sont pas encore fiables au point de leur confier le pouvoir de contrôler des armes mortelles - et donc de tuer - sans une supervision humaine en dernier ressort.

Les armes entièrement autonomes "doivent être déployées avec des garde-fous appropriés, qui n'existent pas aujourd'hui", avait estimé Dario Amodei. "Nous ne fournirons pas sciemment un produit qui met militaires et civils américains en danger."

Fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI, Anthropic a toujours revendiqué une approche éthique de l'IA.

Début 2026, la start-up a publié un document appelé constitution qui détaille une série d'instructions données à Claude pour encadrer sa production. Elles visent notamment à "empêcher des actions à la dangerosité inappropriée".

En annonçant l'accord d'OpenAI avec le Pentagone, Sam Altman a dit avoir demandé au ministère "d'offrir ces mêmes conditions à toutes les entreprises d'IA".

"Nous avons exprimé notre vif souhait de voir les choses s'apaiser, loin des actions juridiques et gouvernementales, pour aboutir à des accords raisonnables", a-t-il écrit.