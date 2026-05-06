L'Allemagne affirme que l'approvisionnement en vaccins est assuré malgré la baisse de production de BioNTech

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Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré mercredi que la perte de la production de vaccins BioNTech dans le pays pouvait être compensée par d'autres entreprises.

Il a ajouté que le gouvernement continuait de supposer que l'approvisionnement en vaccins de la population était garanti.

BioNTech a annoncé cette semaine qu'elle fermerait des sites, ce qui affecterait jusqu'à 1 860 emplois, alors que le fabricant de vaccins contre la COVID-19 se détourne de la production liée à la pandémie.