L'Allemagne a tiré la croissance en septembre dans la zone euro (PMI)

La croissance dans la zone euro a accéléré en septembre mais s'est montrée très inégale, les bonnes performances de l'Allemagne masquant une croissance plus modeste en France et en Italie, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global publiés ce lundi.

L'indice PMI composite, qui combine industrie et services, a atteint 53,1 le mois dernier, conformément à son estimation "flash" et contre 52 en août.

Il s'agit d'un plus haut de 41 mois.

De même, la croissance a accéléré dans le secteur des services, avec un indice d'activité ressorti à 53, comme dans sa version préliminaire et 51,6 en août, établissant un pic de 10 mois.

L'Espagne se distingue aussi

Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, observe que la reprise économique s'accélère dans la région pour désormais s'étendre au-delà de l'industrie manufacturière.

Ces données laissent entrevoir, selon lui, une croissance trimestrielle du PIB de la zone euro de 0,4%, soit une accélération à l'amorce du 4e trimestre.

Si l'activité du secteur des services est repartie à la hausse en Allemagne, la croissance est restée modeste en France et en Italie, et c'est d'ailleurs l'Espagne qui a réalisé de loin les meilleures performances de l'union monétaire, signant un mois de septembre "très dynamique" qui lui a permis de clôturer son meilleur trimestre depuis cinq ans.

L'analyste fait cependant remarquer que la zone euro connaît actuellement ses plus forts taux d'inflation depuis mai dernier, à un niveau plus proche de 4% que de l'objectif de 2% fixé par la BCE, une trajectoire qui accroît selon lui la probabilité d'un resserrement plus marqué de la politique monétaire de la BCE dans les prochains mois.