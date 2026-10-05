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L'Allemagne a tiré la croissance en septembre dans la zone euro (PMI)
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:22

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La croissance dans la zone euro a accéléré en septembre mais s'est montrée très inégale, les bonnes performances de l'Allemagne masquant une croissance plus modeste en France et en Italie, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global publiés ce lundi.

L'indice PMI composite, qui combine industrie et services, a atteint 53,1 le mois dernier, conformément à son estimation "flash" et contre 52 en août.

Il s'agit d'un plus haut de 41 mois.

De même, la croissance a accéléré dans le secteur des services, avec un indice d'activité ressorti à 53, comme dans sa version préliminaire et 51,6 en août, établissant un pic de 10 mois.

L'Espagne se distingue aussi

Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, observe que la reprise économique s'accélère dans la région pour désormais s'étendre au-delà de l'industrie manufacturière.

Ces données laissent entrevoir, selon lui, une croissance trimestrielle du PIB de la zone euro de 0,4%, soit une accélération à l'amorce du 4e trimestre.

Si l'activité du secteur des services est repartie à la hausse en Allemagne, la croissance est restée modeste en France et en Italie, et c'est d'ailleurs l'Espagne qui a réalisé de loin les meilleures performances de l'union monétaire, signant un mois de septembre "très dynamique" qui lui a permis de clôturer son meilleur trimestre depuis cinq ans.

L'analyste fait cependant remarquer que la zone euro connaît actuellement ses plus forts taux d'inflation depuis mai dernier, à un niveau plus proche de 4% que de l'objectif de 2% fixé par la BCE, une trajectoire qui accroît selon lui la probabilité d'un resserrement plus marqué de la politique monétaire de la BCE dans les prochains mois.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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