L'Algérie va envoyer des soldats au Niger, une première depuis 1973

Le Parlement algérien a approuvé dimanche une résolution autorisant l'envoi de soldats au Niger, ce qui devrait constituer le premier déploiement de troupes algériennes à l'étranger depuis 1973 en Egypte.

Les députés ont approuvé à l'unanimité le déploiement de soldats à Madama, dans le nord du Niger, près de la frontière libyenne, sur le site d'une ancienne base française utilisée lors de l'opération Barkhane, précise un communiqué du Parlement algérien.

Aucune troupe n'a encore été déployée, selon une source des services de sécurité nigériens.

Cette initiative traduit l'amélioration rapide des relations entre Alger et Niamey après une période de tensions.

L'Algérie s’était opposée au coup d'État de 2023 qui avait porté au pouvoir les actuels dirigeants militaires du Niger. Les relations s'étaient encore détériorées l'année dernière, lorsque le Niger avait rappelé son ambassadeur à Alger pour soutenir le Mali, dont l'Algérie avait abattu un drone près de sa frontière.

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont tous dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir à la suite de coups d'État et ont ensuite formé l'Alliance des États du Sahel.

Les trois pays luttent contre des insurgés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique et l'Algérie, qui partage une frontière avec le Niger, a toujours considéré la stabilité de la région sahélo-saharienne comme une priorité en matière de sécurité régionale.

Les relations se sont améliorées cette année. Le président nigérien Abdourahamane Tiani s'est rendu à Alger en février, et le ministre nigérien de la Défense, Salifou Mody, y a effectué une visite le 20 octobre pour des entretiens sur la coopération en matière de sécurité.

L'Algérie a également renforcé ses intérêts économiques au Niger. La société énergétique publique Sonatrach collabore avec le Niger et le Nigeria sur le gazoduc transsaharien, qui vise à créer un nouveau corridor d'exportation pour le gaz africain vers les marchés internationaux, en particulier l'Europe.

(Abdelaziz Boumzar et David Lewis ; version française Tangi Salaün)