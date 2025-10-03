L'album « The Life of a Showgirl » de Taylor Swift présente le phénomène pop à l'apogée de sa puissance

Le blitz promotionnel de Swift comprend des ventes à minuit, des fêtes de sortie mondiales et des expériences pop-up

Certains critiques font l'éloge des chansons optimistes, d'autres se montrent plus froids

Les cinémas AMC projetteront le film de la soirée de lancement

Le 12e album studio de la superstar Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", est arrivé vendredi avec un blitz promotionnel comprenant des ventes de minuit dans les magasins Target, une fête de sortie dans les cinémas du monde entier et des expériences pop-up à New York et Los Angeles. Il fait suite à "The Tortured Poets Department", qui a débuté à la première place du classement des albums du Billboard 200 , et s'est vendu à l'équivalent de 8 millions d'albums aux États-Unis, selon Luminate, une société qui suit les ventes de musique. On s'attend à ce que le dernier opus de Swift soit aussi bien accueilli par ses nombreux fans dans le monde entier, même si la presse musicale a réservé un accueil mitigé à cet opus. Il est devenu l'album le plus écouté de l'année sur Spotify, atteignant cette étape en moins de 11 heures.

"Cet album correspond exactement à l'étape où j'en suis dans ma vie ", a déclaré Swift à l'émission de radio britannique Capital Breakfast, donnant le coup d'envoi de ses apparitions promotionnelles.

"Je suis exactement dans la même situation que lorsque j'ai fait cet album, donc il correspond très justement à mon expérience de vie actuelle."

Swift a de nouveau travaillé avec les producteurs suédois Max Martin et Shellback sur "The Life of a Showgirl", le duo ayant également travaillé sur des albums tels que son album le plus vendu, ''1989'', et ''Reputation''. De nombreux critiques ont fait l'éloge des chansons optimistes et de l'humour de cet album de 12 chansons, dont la chanson titre met en vedette Sabrina Carpenter.

Rolling Stone lui a attribué cinq étoiles, déclarant que Swift "accède à un nouvel échelon de la superstar — et atteint tous ses objectifs", tandis que la BBC britannique l'a qualifié de "tour de victoire pop triomphant".

Le Financial Times et le Guardian, qui lui ont attribué deux étoiles, ont été plus froids. Le premier a déclaré que l'album était "charismatique comme toujours, mais qu'il manquait d'éclat", tandis que le second l'a décrit comme étant "l'éblouissement ennuyeux d'une star qui semble à bout de nerfs".

Les fans qui se sont rendus au magasin phare HMV de Londres pour acheter l'album se sont néanmoins montrés enthousiastes.

"C'est un peu un virage pour elle", a déclaré Dan Poliak, 62 ans, qui vit à Seattle. "Mais les chansons sont excellentes... (L'album) met toujours en valeur ses talents d'écriture de chansons, ce qui est sa force. Et c'est amusant. C'est un album amusant."

UNE POSITION RARE Swift faisait monter l'attente autour de l'album depuis le 11 août, date à laquelle elle a affiché un compte à rebours sur son site web qui a fait patienter les fans jusqu'à 0 h 12 (heure de l'Est) le 12 août, date à laquelle elle a dévoilé le nouvel album . Le lendemain, elle a participé au podcast "New Heights" animé par son fiancé, le tight end des Kansas City Chiefs Travis Kelce, et son frère, le joueur de ligne retraité des Philadelphia Eagles Jason Kelce. Le podcast sur le sport et la pop-culture, classé dans le Top 10, a fourni à Swift une plateforme conviviale pour parler de l'album , qu'elle a dit avoir été inspirée par la joie qu'elle a ressentie en se produisant dans le monde entier lors de sa tournée Eras Tour, qui a battu tous les records. L'épisode du 13 août a dépassé les 23,4 millions de vues sur YouTube.

"Elle occupe une position très rare dans le paysage musical fragmenté d'aujourd'hui: c'est une superstar active avec une base de fans massive et fidèle", a déclaré Tatiana Cirisano, vice-présidente de la stratégie musicale pour MIDiA Research. Ces adeptes passionnés, ou "Swifties", aident l'artiste à se hisser au sommet des hit-parades, explique Tatiana Cirisano.

"Rares sont ceux qui parviennent à faire écouter la même chose à un si grand nombre de personnes en même temps. Je serais donc très surprise si ce nouvel album n'atteignait pas son niveau de succès habituel", a-t-elle déclaré.

Avant même la sortie de l'album, la Recording Industry Association of America a déclaré que Swift était entrée dans l'histoire en devenant la première et la seule artiste féminine à dépasser les 100 millions de ventes d'albums. Après la sortie de "The Life of a Showgirl", Google a enregistré des pics de recherche pour les paroles des nouvelles chansons, notamment "Opalite", "Ruin the Friendship" et "Actually Romantic", selon Google Trends.

La tournée mondiale Eras Tour de Swift a été la plus lucrative de tous les temps, dépassant les 2 milliards de dollars de ventes de billets au moment où elle s'est achevée en décembre 2024, selon Pollstar, une publication professionnelle qui suit l'industrie des concerts. Ce chiffre ne tient pas compte de l'augmentation des locations d'hôtels et d'Airbnb, des notes de restaurant et des ventes de marchandises. Selon les universitaires, Swift rivalise avec d'autres icônes de la pop, comme Elvis ou Michael Jackson, en termes d'impact culturel, qu'il s'agisse d'augmenter l'écoute des matchs de la NFL ou de mener des campagnes d'inscription sur les listes électorales . Les partenaires commerciaux se sont empressés d'exploiter le phénomène qui a été baptisé "Swiftonomics". AMC Theatres a annoncé son intention de distribuer "The Official Release Party of a Showgirl", un film de 89 minutes qui présente le premier clip de l'album , "The Fate of Ophelia", des séquences en coulisses et les réflexions de Swift sur les chansons de l'album. Le film fera l'objet d'une sortie limitée, de vendredi à dimanche, dans plus de 50 marchés.

Selon Daniel Loria, vice-président senior de The Boxoffice Company, qui fournit des informations sur l'industrie cinématographique, cette sortie limitée devrait atteindre le sommet du box-office américain et canadien ce week-end, avec des recettes de 30 à 50 millions de dollars.

Le distributeur Target a ouvert certains magasins à minuit pour vendre un pressage en vinyle de l'album en édition limitée avec un "éclat d'or", ainsi que trois CD contenant des illustrations exclusives de l'album et de l'affiche.

"Les produits et marchandises liés à Taylor Swift ont été un point positif pour Target ces dernières années, aidant à compenser la faiblesse des ventes ailleurs", a déclaré Michael Baker, analyste principal de recherche pour D.A. Davidson, qui a noté qu'un livre exclusif de Swift et un disque vinyle en édition spéciale ont augmenté la catégorie de divertissement du distributeur.

Le service de streaming musical Spotify a ouvert un pop-up de trois jours à New York mardi, avec des paroles de chansons cachées dans des présentoirs comprenant une loge et d'autres éléments d'une tournée de concerts. Vendredi, TikTok a ouvert sa propre installation "Life of a Showgirl" à Los Angeles.

Les apparitions promotionnelles de Swift comprennent des arrêts au "Graham Norton Show" vendredi, au "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" lundi et au "Late Night with Seth Meyers" mercredi.