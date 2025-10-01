 Aller au contenu principal
L'Alberta va soumettre une proposition pour un nouvel oléoduc
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Enbridge, South Bow, Trans Mountain conseilleront l'Alberta sur sa proposition

*

Le Canada cherche à diversifier ses exportations de pétrole en s'éloignant des États-Unis

*

Les projets d'oléoducs antérieurs ont été retardés pendant des années

(Réécriture de l'ensemble de l'annonce, des citations et du contexte) par Amanda Stephenson

L'Alberta a annoncé mercredi qu'elle soumettrait d'ici le printemps 2026 une demande d'approbation accélérée par le gouvernement fédéral pour un nouvel oléoduc, même en l'absence d'une entreprise privée pour construire le projet.

La principale province productrice de pétrole du Canada a déclaré qu'elle agirait en tant que promoteur officiel de la proposition, en prenant la direction des premiers travaux de planification et d'ingénierie visant à déterminer le tracé, la taille et le coût d'un oléoduc.

Le gouvernement de l'Alberta a déclaré que l'oléoduc proposé pourrait transporter jusqu'à 1 million de barils de brut par jour vers la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique en vue de leur exportation.

Il investira 14 millions de dollars canadiens (10,04 millions de dollars) pour élaborer une proposition crédible à soumettre à l'examen du gouvernement fédéral, et travaillera avec les sociétés pipelinières canadiennes Enbridge ENB.TO , South Bow SOBO.TO et la société publique Trans Mountain , lesquelles ont accepté de fournir des conseils et un soutien technique, a déclaré l'Alberta.

Aucune des sociétés ne s'est engagée à construire l'oléoduc ou à investir dans un tel projet, et le vice-ministre de l'énergie de l'Alberta, Larry Kaumeyer, a déclaré mercredi aux journalistes que le gouvernement n'avait pas l'intention de construire ou de posséder un oléoduc.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"L'objectif du gouvernement de l'Alberta est d'amener le projet au point de départ", a déclaré M. Kaumeyer, ajoutant qu'en dépit de l'augmentation de la production de pétrole au Canada, aucune entreprise du secteur privé n'est disposée à prendre le risque de proposer un projet d'oléoduc.

Ces dernières années, les principaux oléoducs canadiens ont été confrontés à des retards réglementaires et à des contestations juridiques, ce qui a entraîné l'annulation de certains projets et la montée en flèche des coûts pour d'autres, comme l' expansion de Trans Mountain qui a été inaugurée l'année dernière .

Le Canada, qui exporte actuellement 90 % de son pétrole vers les États-Unis, tente désormais de diversifier ses exportations de pétrole, en partie pour protéger son économie contre les droits de douane.

Le gouvernement canadien dirigé par le Premier ministre Mark Carney cherche à accélérer la construction de projets liés aux ressources naturelles. En août, il a créé un nouveau bureau fédéral ( ) chargé d'accélérer l'examen et l'approbation de projets tels que les mines et les oléoducs .

Selon M. Kaumeyer, si une proposition d'oléoduc est approuvée en vue d'une procédure accélérée, il est probable qu'un partenaire du secteur privé se sentira suffisamment en confiance pour se présenter et reprendre le projet du gouvernement de l'Alberta.

"Nous sommes convaincus que des capitaux privés viendront construire cet oléoduc", a-t-il déclaré.

Les compagnies pipelinières ont déclaré à plusieurs reprises qu'un changement législatif fédéral important - y compris la suppression du plafond fédéral sur les émissions du secteur pétrolier et gazier, ainsi que la suppression de l'interdiction des pétroliers au large de la côte nord de la Colombie-Britannique - était nécessaire avant qu'une entité du secteur privé n'envisage de proposer un nouvel oléoduc.

M. Kaumeyer a déclaré que le gouvernement fédéral avait été informé que l'Alberta allait présenter une proposition d'oléoduc et que l'Alberta et le Canada menaient des "discussions continues" à ce sujet.

Le bureau de M. Carney n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 1,3940 dollar canadien)

